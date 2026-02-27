Vivacom получи „Златен знак“ в конкурса „Отговорна компания - отговорни служители“

Vivacom получи най-високото отличие - „Златен знак“ в конкурса „Отговорна компания - отговорни служители“, присъдено от Фондация BCause, Българско дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация за управление на хора. Наградата е оценка за успешно реализираните програми за дарителство в компанията. Тя е признание за дългосрочните усилия на Vivacom да превръща солидарността в естествена част от корпоративната си култура и да създава среда, в която хората имат реални възможности да подкрепят както свои колеги, така и значими обществени каузи.

„Това отличие е за служителите във Vivacom и каузите, зад които те застават с ангажираност и сърце. Една от най-дългосрочните ни дарителски инициативи е Viva Help, която се превърна в символ на съпричастността и ни обединява като едно голямо подкрепящо се семейство. Благодаря на всички колеги, които с постоянство правят тази подкрепа възможна. Вярвам, че истинската отговорност започва отвътре - когато създадеш среда, в която хората знаят, че не са сами в труден момент“, каза Малина Чавдарова, Главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

За 10 години от създаването на програмата Viva Help – дарителска инициатива по ведомост, служителите са дарили общо 822 618.23 евро. Фондът подкрепя колеги и техните деца при сериозни здравословни предизвикателства и затвърждава усещането за принадлежност, съпричастност и взаимна подкрепа сред екипа на компанията.

Успоредно с това Vivacom развива и редица социално отговорни инициативи – доброволчески акции в подкрепа на социални услуги и градска среда, кампании за кръводаряване, благотворителни базари и дългосрочни програми в подкрепа на образованието, местните общности и уязвими групи. През изминалата година служителите на компанията реализираха над 600 часа доброволен труд, като по този начин допринесоха за положителна промяна както в обществото, така и в средата, която споделят като екип.

Конкурсът „Отговорна компания - отговорни служители“ отличава работодатели, които развиват устойчиви програми за дарителство, включват активно служителите си в благотворителни кампании и създават условия за доброволчество и споделяне на знания в полза на обществото. Отличието има няколко степени, като „Златен знак“ е най-високата оценка за последователност, обхват и реално въздействие на инициативите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com