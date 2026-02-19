Скрита функция на телевизора проследява всичко, което гледате

Смарт телевизорите днес предлагат всичко - достъп до интернет, стрийминг платформи, безжично споделяне на съдържание от телефон или лаптоп. Удобството обаче има и тъмна страна. Същата връзка, която ви дава достъп до филми и сериали, позволява на устройството да събира информация за навиците ви на гледане.

Повечето съвременни модели разчитат на технология, наречена автоматично разпознаване на съдържание - ACR. Специалистите от ZDNET съветват тя да бъде изключена, и то не без причина.

ACR представлява система за събиране на данни, внедрена от големите производители на телевизори.

Тя анализира аудио и видео сигнала на екрана, идентифицира какво точно гледате и изпраща информацията към сървъри, където тя се сравнява с база данни от филми, предавания и други програми.

Технологията не се ограничава само до стрийминг платформите. Тя може да отчита и съдържание от кабелна телевизия, DVD устройства и дори от игрови конзоли, като прави екранни снимки по няколко пъти в секунда. Събраните данни впоследствие се използват за изграждане на профил на зрителя и за показване на силно таргетирана реклама.

„Всеки път, когато включите телевизора, каните невидим гост да го гледа с вас“, посочва публикацията.

Как да деактивирате проследяването на смарт телевизор

Много собственици изобщо не подозират, че ACR е активен, тъй като работи във фонов режим и често е скрит дълбоко в менюто с настройки.

Изключването му е стъпка към по-добра защита на личните ви данни и ограничаване на събирането на информация за това какво и колко често гледате.

За телевизор Samsung:

Натиснете бутона Home на дистанционното управление.

За да получите достъп до страничното меню, отидете до лявата страна на екрана.

В страничното меню изберете „Настройки за поверителност“.

Изберете „Общи условия“, „Политика за поверителност“.

Уверете се, че квадратчето „Преглед на информационните услуги“ не е отметнато. Това ще деактивира ACR и всяко свързано с него насочване на реклами.

За да потвърдите промените си, щракнете върху бутона „OK“ в долната част на екрана.

За LG телевизор:

За да отидете на началния екран, натиснете бутона Начало на дистанционното управление.

Натиснете бутона "Настройки" на дистанционното управление.

В страничното меню с настройки изберете „Настройки“.

Отидете в секцията „Общи“ и я изберете.

В менюто „Общи“ изберете „Система“ → „Разширени настройки“.

Намерете и деактивирайте опцията Live Plus.

LG дава възможност и за ограничаване на рекламното проследяване, което се намира в „Разширени настройки“ → „Ограничаване на проследяването на реклами“.

За телевизор Sony:

Натиснете бутона Home на дистанционното управление, за да отворите главното меню.

Отидете в секцията „Настройки“ и я изберете.

Изберете „Първоначална настройка“.

Превъртете надолу и деактивирайте опцията „Samba Interactive TV“ - това е ACR технологията на Sony.

За телевизор Hisense:

Натиснете бутона Home на дистанционното управление, за да отворите главното меню.

Отидете на „Настройки“ → „Система“ → „Поверителност“.

Намерете опцията „Услуги за информация за гледане/изживяване на Smart TV“.

Деактивирайте тази опция, за да изключите ACR.

Изключването на ACR чувствително намалява събирането на данни, но е възможно част от интелигентните функции на телевизора да работят по-ограничено.

Експертите препоръчват периодично да проверявате настройките за поверителност, тъй като след софтуерни актуализации някои опции могат автоматично да бъдат върнати към първоначалните си стойности.

ACR стои в основата на таргетираната реклама при смарт телевизорите и показва стремежа на производителите да монетизират потребителските данни. За повечето зрители обаче тази функция не носи реална практическа полза, докато споделянето в реално време на информация за навиците им на гледане може да се превърне в сериозен риск за личната им неприкосновеност.

