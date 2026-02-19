Скрита функция на телевизора проследява всичко, което гледате

Смарт телевизорите днес предлагат всичко - достъп до интернет, стрийминг платформи, безжично споделяне на съдържание от телефон или лаптоп. Удобството обаче има и тъмна страна. Същата връзка, която ви дава достъп до филми и сериали, позволява на устройството да събира информация за навиците ви на гледане.
Повечето съвременни модели разчитат на технология, наречена автоматично разпознаване на съдържание - ACR. Специалистите от ZDNET съветват тя да бъде изключена, и то не без причина.
ACR представлява система за събиране на данни, внедрена от големите производители на телевизори.
Тя анализира аудио и видео сигнала на екрана, идентифицира какво точно гледате и изпраща информацията към сървъри, където тя се сравнява с база данни от филми, предавания и други програми.
Технологията не се ограничава само до стрийминг платформите. Тя може да отчита и съдържание от кабелна телевизия, DVD устройства и дори от игрови конзоли, като прави екранни снимки по няколко пъти в секунда. Събраните данни впоследствие се използват за изграждане на профил на зрителя и за показване на силно таргетирана реклама.
„Всеки път, когато включите телевизора, каните невидим гост да го гледа с вас“, посочва публикацията.
Как да деактивирате проследяването на смарт телевизор
Много собственици изобщо не подозират, че ACR е активен, тъй като работи във фонов режим и често е скрит дълбоко в менюто с настройки.
Изключването му е стъпка към по-добра защита на личните ви данни и ограничаване на събирането на информация за това какво и колко често гледате.
За телевизор Samsung:
Натиснете бутона Home на дистанционното управление.
За да получите достъп до страничното меню, отидете до лявата страна на екрана.
В страничното меню изберете „Настройки за поверителност“.
Изберете „Общи условия“, „Политика за поверителност“.
Уверете се, че квадратчето „Преглед на информационните услуги“ не е отметнато. Това ще деактивира ACR и всяко свързано с него насочване на реклами.
За да потвърдите промените си, щракнете върху бутона „OK“ в долната част на екрана.
За LG телевизор:
За да отидете на началния екран, натиснете бутона Начало на дистанционното управление.
Натиснете бутона "Настройки" на дистанционното управление.
В страничното меню с настройки изберете „Настройки“.
Отидете в секцията „Общи“ и я изберете.
В менюто „Общи“ изберете „Система“ → „Разширени настройки“.
Намерете и деактивирайте опцията Live Plus.
LG дава възможност и за ограничаване на рекламното проследяване, което се намира в „Разширени настройки“ → „Ограничаване на проследяването на реклами“.
За телевизор Sony:
Натиснете бутона Home на дистанционното управление, за да отворите главното меню.
Отидете в секцията „Настройки“ и я изберете.
Изберете „Първоначална настройка“.
Превъртете надолу и деактивирайте опцията „Samba Interactive TV“ - това е ACR технологията на Sony.
За телевизор Hisense:
Натиснете бутона Home на дистанционното управление, за да отворите главното меню.
Отидете на „Настройки“ → „Система“ → „Поверителност“.
Намерете опцията „Услуги за информация за гледане/изживяване на Smart TV“.
Деактивирайте тази опция, за да изключите ACR.
Изключването на ACR чувствително намалява събирането на данни, но е възможно част от интелигентните функции на телевизора да работят по-ограничено.
Експертите препоръчват периодично да проверявате настройките за поверителност, тъй като след софтуерни актуализации някои опции могат автоматично да бъдат върнати към първоначалните си стойности.
ACR стои в основата на таргетираната реклама при смарт телевизорите и показва стремежа на производителите да монетизират потребителските данни. За повечето зрители обаче тази функция не носи реална практическа полза, докато споделянето в реално време на информация за навиците им на гледане може да се превърне в сериозен риск за личната им неприкосновеност.
