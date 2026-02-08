Най-добрите 65-инчови телевизори, които не струват цяло състояние

Големите телевизори стават все по-достъпни, като през 2026 г. пълноценни 65-инчови модели с 4K резолюция, HDR и разширени гейминг функции вече могат да бъдат намерени на цена под 1000 долара. Това показват последните тестове и анализи на Consumer Reports, които сравняват десетки устройства от водещи производители.

Експертите са оценявали качеството на картината, звука, интелигентните функции и поддръжката на съвременни формати, като в селекцията попадат както OLED, така и Mini-LED и QLED модели, насочени към масовия потребител.

Samsung QN65S84FA

OLED моделът QN65S84FA предлага 4K панел с дълбоки черни тонове, висока контрастност и стабилни ъгли на видимост. Процесорът с AI мащабиране подобрява по-нискокачествено съдържание и придава повече детайл на филми и сериали. Звуковата система с Dolby Atmos и функцията Q-Symphony позволяват синхронизация със саундбари на Samsung, създавайки по-плътна аудио картина без сложна конфигурация.

LG 65QNED90TUA

Моделът на LG разчита на комбинация от Mini-LED подсветка и Quantum Dot технология, която осигурява висока яркост и широко цветово покритие. Телевизорът се представя добре както в силно осветени помещения, така и при гледане на тъмно, а Dolby Vision и Filmmaker Mode гарантират възпроизвеждане на цветовете, близко до режисьорската визия.

Sony XR-65X90L

Сред LED моделите XR-65X90L остава актуален избор, въпреки че е на пазара от няколко години. Пълноекранната подсветка с локално затъмняване и мощният процесор осигуряват стабилно качество на изображението. Аудиосистемата Acoustic Multi-Audio, комбинирана с Dolby Atmos, е сред най-добре оценените в класа, а наличието на ATSC 3.0 тунер позволява приемане на най-новия цифров телевизионен стандарт.

Roku 65R8B5

Roku 65R8B5 комбинира QLED панел с Mini-LED подсветка и усъвършенствана обработка на картината. Моделът поддържа Dolby Vision и HDR10+, предлага честота на опресняване от 120Hz и е съвместим с VRR и FreeSync, което го прави подходящ за гейминг. Интерфейсът на Roku е сред най-опростените и бързи, а вграденият Dolby Atmos осигурява добър съраунд ефект без допълнителна техника.

TCL 65QM7K

TCL 65QM7K залага на QLED панел с Mini-LED подсветка и поддържа както Dolby Vision, така и HDR10+. Телевизорът предлага честота на опресняване до 144Hz, VRR и AMD FreeSync Premium Pro, което го позиционира като силно предложение за геймъри. Високи оценки получават и качеството на звука, както и интелигентната платформа Google TV с гласово управление.

Селекцията на Consumer Reports показва, че през 2026 г. разликата между премиум и среден клас при 65-инчовите телевизори се свива, а високото качество вече не изисква компромис с цената.

