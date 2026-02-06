Зарежда ли се телефонът по-бързо ако е в самолетен режим?

Съветът смартфонът да се поставя в самолетен режим по време на зареждане от години циркулира в технологични форуми и социални мрежи. Логиката зад него е проста - ако телефонът не използва мобилна мрежа, Wi-Fi и Bluetooth, батерията няма да се натоварва излишно и ще се зареди по-бързо. Звучи разумно, но дълго време това твърдение оставаше по-скоро предположение, отколкото доказан факт. Затова журналистите на SlashGear решиха да проверят дали самолетният режим действително ускорява зареждането и с колко.

Как самолетният режим влияе на батерията

От техническа гледна точка самолетният режим наистина намалява консумацията на енергия. След активирането му телефонът автоматично изключва мобилните данни, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и други безжични модули. В нормален режим тези компоненти работят постоянно във фонов режим, търсят сигнал и обменят данни, което изразходва част от постъпващата енергия. Когато те са изключени, батерията не се разрежда едновременно със зареждането.

Това означава, че цялата мощност от зарядното устройство може да бъде насочена към акумулатора, без допълнителни загуби. На теория това би трябвало да доведе до по-бързо достигане на пълен заряд. Въпросът обаче е не дали ефектът съществува, а колко осезаем е той в реални условия.

Реалният тест - колко минути всъщност печелим

За да дадат ясен отговор, журналистите на SlashGear провеждат серия от практически тестове със Samsung S24 Ultra. Смартфонът е разреждан многократно до 0%, след което е свързван към 65-ватово бързо зарядно устройство. Времето за достигане на 100% е измервано при различни условия - със стандартни настройки и със самолетен режим, активиран веднага след старта на зареждането.

Резултатите показват, че самолетният режим действително води до по-бързо зареждане, но разликата е сравнително малка. В самолетен режим телефонът достига 100% за 1 час и 2 минути, докато при активен Wi-Fi процесът отнема около 1 час и 9 минути. Повтарянето на тестовете в продължение на няколко седмици потвърждава средна разлика от 4-7 минути, което е далеч от драматично ускорение.

Кога има смисъл и кога не

SlashGear отбелязва, че подобна разлика едва ли ще бъде решаваща за повечето потребители. Самолетният режим означава липса на обаждания, съобщения и известия, което го прави неудобен за продължително използване. Методът има смисъл основно в ситуации, когато всяка минута е важна - например когато трябва спешно да излезете и имате нужда от малко допълнителен заряд.

В съвременните смартфони скоростта на зареждане зависи много повече от мощността на адаптера, качеството на кабела и поддръжката на технологии за бързо зареждане. При слабо зарядно самолетният режим почти няма да даде ефект, а при мощно зарядно разликата остава скромна. Затова самолетният режим може да се разглежда като малък бонус, но не и като универсално решение за по-бързо зареждане.

