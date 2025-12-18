Топ 5 на най-добрите безжични слушалки в момента според експерти

Купуването на висококачествени безжични слушалки е една от най-добрите инвестиции в технологии, особено ако пътувате често, слушате музика в движение или приемате разговори през целия ден. Ключът е отличният звук, удобното прилягане, дългият живот на батерията и възможностите за шумопотискане, които ви позволяват да се съсредоточите върху музиката и всичко останало, което слушате.

Анализ на Consumer Reports оцени десетки модели въз основа на критерии, включително качество на звука, надеждност на марката и ефективност на шумопотискането. Ето пет марки слушалки, които те са сметнали за достойни за вашето внимание.

Sony WF-1000XM5

Тези леки, удобни слушалки за поставяне в ушите разполагат с наушници от мемори пяна, които се приспособяват към формата на ухото ви за сигурно прилягане, подобрена шумоизолация и мощно активно шумопотискане (ANC).

Звукът е топъл, с плътен бас и ясни високи честоти - вокалите и инструментите звучат кристално ясно. С активиран ANC батерията издържа до 8 часа, а с калъфа - до 16 часа. „Sony XM5 може да се конкурира с AirPods Pro - комплимент, който рядко се прави“, пишат експертите.

Bose QuietComfort Ultra (2-ро поколение)

Едни от най-добрите слушалки за шумна среда - първокласната технология за шумопотискане върши добра работа по блокирането на шума от самолети, влакове и улици. Сигурното прилягане, устойчивостта на пръски (IPX4), балансираният звук с богат бас и настройките на звука чрез приложение правят този модел отличен избор.

Въпреки че тези слушалки не успяват да се сравнят с осемчасовия живот на батерията на Sony XM5, Bose все пак осигуряват респектиращите 6,5 часа.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Тези слушалки се открояват със стилния си дизайн и богат избор от накрайници и стабилизатори за персонализирано прилягане. Те също така се гордеят с IP54 рейтинг, което ги прави отличен избор за фитнеса или дейности на открито.

Звукът е богат, с акцент върху баса, докато средните честоти остават достатъчно гладки, за да държат вокалите и основните инструменти на преден план. Адаптивното ANC работи добре за премахване на случаен шум, но може да бъде по-малко ефективно при постоянен фонов шум. Животът на батерията е приблизително 7,5 часа с едно зареждане, плюс допълнителни зареждания от кутията.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 превъзхождат AirPods Pro 2 по качество на звука, шумопотискане, комфорт и живот на батерията (до 9 часа с ANC), докато режимът „Прозрачност“ филтрира нежеланите звуци с просто натискане на слушалките – така че можете да говорите, без да ги сваляте.

Единственият недостатък на AirPods Pro 3 е, че пълната функционалност (Siri, пространствено аудио, настройки) е достъпна само на устройства на Apple, докато телефоните с Android нямат достъп до дълбоки настройки.

Anker Soundcore Space A40

Бюджетен, но добре балансиран вариант, пуснат на пазара през 2022 г., Space A40 са достатъчно удобни за дълга тренировка във фитнес залата или работен ден, а освен това са със степен на защита IPX4, точно както Bose QuietComfort, така че няма да се притеснявате, че ще се повредят при внезапен порой.

Купувачите ще оценят и отличното активно шумопотискане (ANC), до осем часа живот на батерията и широката гама от настройки на звука. Звукът им, между другото, е „тежък“, с акцент върху ниските честоти, което може да се хареса на феновете на рок, рап или европейско диско.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com