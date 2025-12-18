Новият връх при телевизорите вече не е OLED

На CES 2026 в Лас Вегас LG Electronics ще покаже телевизор, който има амбицията да промени представите за това какво може LCD технологията. Новият LG Micro RGB evo е първият флагмански RGB телевизор на компанията и вече е отличен с CES 2026 Innovation Award – знак, че става дума за нещо повече от поредния ъпгрейд.

Моделът използва Micro RGB технология с най-малките индивидуални RGB LED диоди, използвани досега в телевизорите на LG. Това е сериозна стъпка отвъд MiniLED решенията и директна атака към границата между класическите LCD панели и OLED качеството.

RGB с прецизността на OLED

LG Micro RGB evo пренася над 13 години опит на компанията в OLED технологиите към RGB сегмента. Всеки RGB LED диод се управлява с изключителна точност, напомняща OLED контрол на пикселно ниво. В основата на системата стои обновеният процесор Dual AI Engine α11 AI Gen 3, който използва Dual Super Upscaling – едновременно прилагане на два различни AI алгоритъма за подобряване на картината.

Резултатът е изображение с по-висока детайлност, по-естествени цветове и значително по-добър баланс между светли и тъмни сцени, особено при HDR съдържание.

100% цвят – без компромис

Една от ключовите иновации е технологията RGB Primary Color Ultra, която осигурява пълноцветно възпроизвеждане в целия видим спектър. LG Micro RGB evo е сертифициран от Intertek за 100% цветово покритие на BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB – нещо, което до този момент се считаше за почти недостижимо за LCD телевизор.

Това поставя модела в категория, подходяща не само за кино ентусиасти и HDR съдържание, но и за професионална работа с изображение, дигитална обработка и бъдещи визуални технологии.

Контрастът също влиза в играта

Цветовата прецизност е допълнена от Micro Dimming Ultra – система за управление на над хиляда зони за локално затъмняване. Така телевизорът постига изключително висок контраст за LCD панел, с много прецизен контрол върху яркостта и детайлите както в тъмни, така и в силно осветени сцени.

На практика LG Micro RGB evo се позиционира като едно от най-силните LCD решения, създавани досега, с амбицията да запълни нишата между MiniLED и OLED.

AI изживяване отвъд картината

Иновациите не спират до дисплея. Телевизорът използва усъвършенстваната платформа webOS, която предлага силно персонализирано потребителско изживяване чрез функции като Voice ID, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard. Вградени са и инструменти като AI Concierge, AI Chatbot и AI Search, които улесняват откриването на съдържание и адаптират интерфейса към навиците на зрителя.

„Постигането на максимална визуална точност е основна цел за всеки дисплей, а с LG Micro RGB evo достигнахме ниво, което досега се смяташе за невъзможно в този сегмент“, коментира Парк Хюн-сей, президент на LG Media Entertainment Solution Company.

Големи диагонали за големи амбиции

LG Micro RGB evo (модел MRGB95) ще се предлага в размери от 75, 86 и 100 инча – ясен знак, че този телевизор е насочен към ентусиасти, домашни кина и потребители, които търсят максимума от съвременните дисплей технологии.

CES 2026 ще покаже дали RGB с AI може реално да се превърне в новия златен стандарт, но заявката вече е направена – и тя е сериозна.

