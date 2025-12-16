3 лоши навика, които унищожават батериите на таблетите ни

Много собственици на таблети са свикнали просто да включват устройствата си да се зареждат преди лягане, без да се замислят за последствията. Според ZDNet и други технологични експерти обаче подобни на пръв поглед безобидни навици могат сериозно да намалят живота на батерията.

Въпреки че има много начини да удължите живота на батерията на вашето устройство, ето тези, които е добре да избягвате, ако искате да запазите дълготрайността на батерията си.

1. Оставяне на таблета да се зарежда цяла нощ

Това невинаги е проблем с по-новите таблети, но повечето модели на пазара страдат от това, че са оставени включени в контакта за една нощ.

Когато таблетът достигне 100%, той спира активното си зареждане, но батерията остава малко под „плаващ“ ток. Това създава продължително термично и електрическо напрежение. С течение на времето подобно нощно „презареждане“ ускорява загубата на капацитет и влошава състоянието на батерията.

Експертите съветват да не зареждате таблета си до максималния му капацитет и, ако е възможно, да поддържате заряда в диапазона 20-80%.

2. Изтощавате батерията напълно

Литиево-йонните батерии се разграждат, когато са напълно разредени, така че за да удължат живота им, производителите интегрират система за управление на батериите (BMS) в таблетите, която изключва устройството, дори ако батерията теоретично все още има 2-3% заряд.

Ако оставите таблет с напълно разредена батерия дори за 1-2 дни, тя ще продължи бавно да се разрежда, докато напрежението падне до критично ниво, което може да повреди вътрешните химични процеси в батерията. Многократното правене на това ще доведе до по-малко ефективно задържане на заряд от батерията или, още по-лошо, до пълно спиране на зареждането.

За да избегнете това и да удължите живота на батерията си, не позволявайте тя да се изхабява под 20%.

3. Използване на грешно зарядно устройство

Използването на неподходящо или евтино зарядно устройство често води до нестабилен ток, прегряване и намалена ефективност на зареждане. Дори ако кабелът е физически подходящ, адаптер с неподходяща мощност или липса на сертификат може да причини пренапрежение или, обратно, прекомерно бавно зареждане, което също влияе на живота на батерията.

Много сертифицирани зарядни устройства, като например сертифицираните от Apple или USB-PD, разполагат с вградени защитни системи, които липсват при по-евтините алтернативи. Тези мерки предотвратяват пренапрежения и прегряване, които могат да повредят батерията и порта за зареждане.

Когато зареждате таблета си, най-добре е да изберете устройство, което е сертифицирано от производителя или което напълно отговаря на спецификациите на вашето устройство - от кабела до самото захранване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com