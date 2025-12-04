Иновация трансформира начина, по който се правят модерните кухни

ИКЕА въвежда технология, която променя из основи един от най-важните етапи в мебелното производство - боядисването. Новият метод с мек валяк не само намалява отпадъците и разходите, но и редуцира значително въглеродния отпечатък. Това е поредната стъпка в ангажимента на компанията да превърне устойчивостта в ежедневен стандарт, от който печели и потребителят, и околната среда.

По-малко отпадък, по-зелено производство

След 12 години разработки ИКЕА въвежда технология за боядисване чрез мек гумен валяк - иновация, която частично заменя традиционното пръскане на боя. Ефектът е впечатляващ: до 20% по-малък разход на боя, около 15% по-ниски производствени разходи и значително по-малко отпадък. Технологията вече се използва при производството на кухненските вратички STENSUND - модел, който е изключително популярен и на българския пазар.

Новата система за сушене чрез LED светлина ускорява процеса от 45 минути до едва 1 минута, като едновременно с това намалява енергийната консумация с около 20%. Обединени, тези промени понижават климатичния отпечатък от производството на STENSUND с близо 15%.

Рециклирана дървесина, био лепила и край на пластмасата

„Това е ключова стъпка в стремежа на ИКЕА към по-устойчива практика“, казва Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА България. Тя припомня, че иновацията върви ръка за ръка с други важни решения: повече рециклирана дървесина, преминаване към био-базирани лепила и премахване на пластмасовите опаковки.

Лепилата са сериозна част от климатичния отпечатък - около 5% от всички емисии във веригата на компанията. С въвеждането на био-базирани формули ИКЕА планира да намали употребата на петролни лепила с 40% и съответно емисиите от тях с 30% до 2030 г.

Паралелно върви и една от най-мащабните промени: заменянето на пластмасовите опаковки за части в плоските пакети с хартиени. Това ще намали използваната пластмаса с приблизително 1400 тона годишно – силен ход в рамките на програмата Plastics Out, чиято цел е пълното премахване на пластмасата в опаковките за потребители до 2028 г.

Какво означава това за потребителите

За хората, които избират кухни METOD, промените са осезаеми. Боядисването е по-равномерно, качеството е по-високо, а самият продукт има по-малко екологичен отпечатък – нещо, което става все по-важно за модерните потребители.

Освен външния вид и устойчивостта, иновациите допринасят за по-дълъг живот на материалите, по-добра грижа за въздуха и по-ниска цена в производството – фактори, които в крайна сметка правят кухнята не само по-красива, но и по-отговорна към света, в който живеем.

