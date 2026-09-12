8300 соларни панела влизат в работа на летище „Васил Левски“
СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
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СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
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