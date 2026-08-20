Трагедия с Боев: Отровен само 5 дни след завръщането си

Младият брадат лешояд Боев е прелетял около 14 000 километра из Европа, за да се върне в България, но само пет дни по-късно е намерен мъртъв.

Боев е млада птица, излюпена миналата година. Той е транспортиран в България през май 2025 г. Първите няколко месеца прекарва в Природен парк „Сините камъни“, а след това е преместен в Национален парк „Централен Балкан“.

Птицата е сред първите брадати лешояди, освободени у нас като част от дългогодишните усилия за възстановяване на вида в България.

След като укрепва, Боев започва да лети и предприема впечатляващо пътешествие. За периода той изминава около 14 000 километра, преминавайки през Румъния, Словакия, Полша, Чехия и Германия, съобщава bTV.

Преди около 10 дни младият лешояд се завръща в България — точно там, където е израснал, в Национален парк „Централен Балкан“.

„Пет дни след като се прибра, беше отровен“, заяви Ивелин Иванов от „Зелени Балкани“.

Случаят е част от по-голяма трагедия. Сред отровените птици са четири черни и два белоглави лешояда, всички те редки и защитени видове.

В района е открит и труп на животно, за който природозащитниците подозират, че може да е бил използван като отровна примамка.

Към момента няма заподозрени или задържани за отравянето. Очакват се експертизите, които трябва да установят окончателно причината за смъртта на птиците.

Историята на Боев е особено болезнена именно заради усилията, вложени в завръщането на брадатия лешояд у нас. След хиляди километри над Европа младата птица се връща в България — само за да стане жертва на отрова.

Природозащитниците припомнят и предишен случай в района на Тича, при който е открит стрихнин както в примамка, така и в загиналите птици, но въпреки това не се е стигнало до установяване на извършител.