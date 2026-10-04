Челен сблъсък между Кандев и Картофа. Нови обвинения и дело

Юлиян Янков-Картофа, свързан с бизнеса за милиони с пътна помощ и заплахите срещу Георги Кандев, се предаде тази сутрин на властите в Халкидики, Гърция, предава NOVA.

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти.

Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му на гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.

Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално новината.

Припомняме, че името на Юлиян Янков-Картофа се появи и около твърденията на Георги Кандев, че срещу него е упражняван натиск. Докато все още беше главен секретар на МВР, Кандев заяви, че е получил предупреждения "да се прибира" и информация, че Янков и негови приближени дават показания срещу него в Софийската градска прокуратура.

Янков пък обвини Кандев, че му е искал дял от бизнеса и че е получил шестцифрена сума като подкуп. Той твърди още, че разполага с доказателства за отношенията им. Кандев отрече всички обвинения.

През юни тази година по искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест спрямо бизнесмена Юлиян Янков. Той е привлечен като обвиняем за кражби на автомобили. В периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - различни по вид и марка превозни средства - 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке.

В хода на разследването Янков многократно е бил призоваван от Районна прокуратура-Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му като обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общодържавно издирване.

Последва светкавична реакция от щаба на Кандев.

"Георги Кандев публично е говорил за този случай и за оказвания срещу него натиск много преди началото на настоящата предизборна кампания. По отношение на отправените срещу него твърдения той вече е предприел действия за защита на правата и името си по установения от закона ред - образувано е дело за клевета. Именно съдът и компетентните институции са мястото, на което фактите трябва да бъдат установени", заявиха от екипа на бившия главен секретар на МВР и настоящ участник в президентската надпревара.

"Дали в България обвиненията ще се доказват с факти, или ще се използват като инструмент за натиск зависи от всички нас, които избираме в каква държава искаме да живеем. Георги Кандев е избрал да отговори по единствения начин, който има значение - открито пред обществото и търсейки правата си по съдебен път", допълниха оттам.

От екипа на кандидат-вицепрезидента добавят, че тяхната позиция остава последователна: "върховенство на закона, независими и работещи за народа си институции и еднакви правила за всички".

"Георги Кандев няма да се откаже от правото си да защитава името си. Нито ще се откаже от принципите и действията, заради които е влязъл в публичния живот", завършва изявлението.