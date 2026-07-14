Кандев проговори. Заплаши със съд

Скандалът с твърденията на Георги Кандев, докато бе главен секретар на МВР, че му е оказван натиск и че срещу него са давани фалшиви показания в Софийската градска прокуратура от "лице с прякор "Картофа", намери своето продължение в неделя.

Тогава 45-годишният Юлиян Янков, известен с прякора си "Картофа", се появи в предаване в You Tube и отправи редица обвинения към вече бившия професионален ръководител на вътрешното ведомство. От своя страна Кандев отговори с пост в профила си в социалната мрежа.

Янков, който е обявен за издирване и се намира в чужбина, изрази готовност да се върне в България, да се подложи на детектор на лъжата заедно с Георги Кандев, както и да свидетелства пред съда.

Янков заяви, че разполага с доказателства, че Кандев му е поискал подкуп, докато е бил на поста главен секретар на МВР. По думите на бизнесмена висшият полицай е поискал 50% участие в неговия бизнес, след което е поискал и получил шестцифрена сума. Също така, според Янков, Георги Кандев ходел често в автомивката му в столичния "Студентски град".

Юлиян Янков добави, че познава вече бившия главен секретар на МВР от години.

Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било. Никога не съм използвал служебното си положение за лична облага. Така бившият главен секретар на МВР Георги Кандев за първи път коментира днес твърденията на бизнесмена Юлиян Янков с прякор Картофа.

Ето какво заяви Кандев:

През последните дни по мой адрес бяха отправени тежки обвинения и внушения, които засягат не само мен като човек, но и професионалния ми път, семейството ми и доверието към институцията, на която съм посветил 30 години от живота си.

Затова съм длъжен да заявя ясно:

Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било. Никога не съм използвал служебното си положение за лична облага.

Единственото ми жилище е закупено през 2010 г. с банков ипотечен кредит, който изплащам и до днес. Това е проверим факт.

По отношение на твърденията за автомивката – да, ползвал съм услугите ѝ, както и много мои колеги, тъй като се намираше в близост до работното ни място. Любезната комуникация или предварителното обаждане за час не създават приятелство, зависимост или престъпление.

В публичното пространство бяха отправени тежки обвинения, но не бяха представени доказателства, които да ги подкрепят. В правовата държава подобни твърдения следва да се доказват пред компетентните институции, а не в интернет пространството

Не се страхувам от истината. Вярвам в правосъдието. Ще защитя името си по законов ред. Никой няма право без доказателства да унищожава репутацията на друг човек.

Тук не става въпрос само за мен. Подобни недоказани обвинения хвърлят сянка върху хилядите честни служители в МВР, които всеки ден изпълняват достойно задълженията си, както и върху моето семейство, което също понася последствията от подобни публични внушения.

За втори път чрез клевети и внушения се прави опит да бъда прибран. Отговорът ми отново е НЕ! Няма да се прибера, няма да замълча. Ще продължавам да защитавам принципите, в които вярвам. Ще отговарям единствено с факти, доказателства и по реда на закона.

Истината не се определя от това кой говори най-шумно.

Истината се доказва.

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