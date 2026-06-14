Кандев и Гюров се събраха. Започва ли кампанията им?

Бившият премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев дадоха храна на слуховете, че ще са кандидат-президентската двойка на умните и красивите наесен. Двамата се превърнаха в атракцията на маратона "Тепе Джамборе" в Пловдив.

Кандев и Гюров бяха засечени като участници в масовото бягане. Двамата бяха със зелени тениски, на които пише "Бягай за купона". Всички полицаи по трасето на "Тепе Джамборе" поздравяваха Кандев и му стискаха ръката. Здрависваха се и с Гюров. Много хора просто ги спираха, за да се снимат с тях.Кандев и Гюров пробягаха без проблем цялото шампионско трасе, предаде "Марица".

Слуховете, че Кандев ще е подгласник на Гюров в надпреварата за президентския пост тръгнаха веднага след като главният секретар на МВР хвърли оставка. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, написа Кандев във фейсбук. Минути след това Гюров също пусна пост, в който говори за "свободата" на главния секретар и публикува снимка на двамата - по време на работа в хеликоптер, усмихнати и сочещи с пръст към обектива.

В събота най-големият изборен спец проф. Михаил Константинов коментира изборните шансове на тандема Гюров - Кандев, но не му даде големи шансове.

Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира Кандев, като заяви, че за него бившият полицай вече не е Чък Норис, а Хю Гранд - защото много реве.

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