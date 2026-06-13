Румен Петков прати Кандев на театралната сцена

Остър коментар за бившия главен секретар на МВР Георги Кандев направи ексвътрешнит министър Румен Петков.

„Не бих правил пряк паралел между настоящата ситуация и събитията отпреди 21 години, когато бях министър на вътрешните работи и главен секретар беше Бойко Борисов. На такава професионална длъжност не приляга по три часа на ден да си в TikTok и Facebook. Когато човек обърка сградата на МВР със сцената на Народния театър, рано или късно раздялата е неизбежна", заяви в "Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Петков, коментирайки оставката на Георги Кандев като главен секретар на МВР.

По думите му тази оставка е едновременно очаквана и изненадваща. Но според него обществото заслужава ясни отговори за мотивите зад това решение. "Решението на Кандев да напусне ще помогне на МВР, но начинът, по който го направи, поставя сериозни въпроси. В понеделник той е участвал в оперативка, докладвал е за изпълнени задачи, поел е нови ангажименти и никъде не е споменал подобни причини за напускане. Това хвърля много тежка сянка върху името му, защото тук става дума за почтеност и приличие“, категоричен е Петков.

Според него Кандев трябва ясно и публично да отговори на редица въпроси, включително защо не са предприети определени действия по конкретни случаи и дали е бил възпрепятстван да изпълнява задълженията си. „Той трябва да каже кой го е карал да мълчи, кой го е карал да бездейства и кой го е възпрепятствал да работи. Като главен секретар разполагаше с изключително доверие и подкрепа. Затова тези думи ми се струват некоректни, да не кажа неприлични“, коментира Петков.

Той посочи още, че не поставя под съмнение действията на МВР, свързани с изборния процес, но изрази надежда България да не бъде осъдена за превишаване на правомощия от определено ведомство и оказване на недопустим натиск върху граждани. По отношение на работата на Кандев Петков призна, че по време на неговия мандат са реализирани действия срещу купуването на гласове и срещу наркоразпространението, но според него професионализмът не трябва да се превръща в публична демонстрация. „Когато действията срещу наркоразпространението се превръщат в кампанийност и показност, професионализмът остава на заден план“, заяви той.

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