Чака се извънредно изявление на Йотова за бюджета

Президентът Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите във връзка със законопроекта за Държавен бюджет 2026. Това ще се случи на 29 юли, сряда, от 15 часа.

Днес, 28 юли, държавният глава прие от "Продъжлаваме промяната" петиция за вето на току-що приетия бюджет. От партията настояват за преразглеждане на финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, подкрепата за малкия бизнес и възнагражденията на медицинските специалисти. От партията обявиха, че са събрали над 34 000 подписа.

За вето призовават и от ГЕРБ, както и от синдиката КТ "Подкрепа". От КНСБ настояват омбудсманът Велислава Делчева да прати бюджета в Конституционния съд.

От синдиката се обявиха срещу промените в Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби. Според тях измененията ограничават трудови и социални права, засягат работещите на непълно работно време и премахват механизма за определяне на минималната работна заплата без предложена алтернатива. От организацията настояват законът да бъде върнат за ново обсъждане в Народното събрание.