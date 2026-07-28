Силна фигура вече задава правилата за изборите

„Стратегически правилно е да заявиш кандидатура, а не да си човек, посочен от някого“, заяви политологът доц. Стойчо Стойчев по повод решението на президента Илияна Йотова да участва в предстоящите избори. Според него самостоятелното обявяване на кандидатурата я поставя в силна позиция и й позволява сама да определя посоката на кампанията. Очакванията са „Прогресивна България“ да я подкрепи, макар официалната позиция на премиера Румен Радев все още да не е обявена.

Други анализатори също определиха хода на Йотова като силен и способен да обедини различни политически и обществени среди.

Стойчев видя стратегически правилна стъпка

Доц. Стойчо Стойчев подчерта, че Йотова не е изчакала да бъде посочена от партийно ръководство, а сама е заявила готовност да се включи в надпреварата. „Стратегически правилно е да заявиш кандидатура, а не да си човек, посочен от някого“, каза политологът пред бТВ.

По думите му подобен подход придава на кандидатурата по-голяма политическа тежест и показва лична увереност. Издигането от инициативен комитет също й позволява да потърси подкрепа отвъд границите на една партия.

Стойчев смята, че подкрепата на „Прогресивна България“ изглежда много вероятна. Той отбеляза, че отделни представители на формацията вече са заявили в лично качество, че виждат в Йотова своя кандидат.

Очакването е Радев да застане зад кандидатурата

Политологът все пак посочи, че окончателната картина ще стане ясна след позицията на премиера Румен Радев. „Изглежда много вероятно ПБ да подкрепят Йотова, но бих изчакал какво ще каже премиерът Румен Радев“, заяви Стойчев.

Той постави акцент не толкова върху формалното решение, колкото върху реалната ангажираност на партията в бъдещата кампания. Според него искрената подкрепа и активната работа на структурите могат да дадат на Йотова сериозно предимство през есента.

Деветгодишното взаимодействие между Радев и Йотова също се възприема като основа за продължаване на политическото им партньорство.

Много добър тандем

Социологът Андрей Райчев заяви, че не се съмнява в бъдещата подкрепа за кандидатурата. „Взаимодействието между Радев и Йотова е с деветгодишна история. Това е много добър тандем. Не ми се вярва те да се разделят и да доставят такава радост на противниците си“, коментира той.

Според Райчев президентът се намира в благоприятна позиция и при избора на кандидат за вицепрезидент. Тя може да търси не просто конкретно име, а личностен профил, който да разшири политическото и общественото представителство на двойката.

Социологът предполага, че Йотова би могла да заложи на интелектуалец. Подобен избор би допълнил политическия й опит и би придал още по-широк характер на кандидатурата.

Ясна програма и самостоятелна роля

Райчев подчерта още, че Йотова не влиза в надпреварата като формално посочен кандидат, а като самостоятелна политическа фигура с ясни послания. „Тя кандидатства като самостоятелно лице и обяви ясна политическа програма, а в центъра е националната сигурност“, заяви той.

Това й позволява едновременно да запази връзката си с левицата и да търси подкрепа сред избиратели, които не се припознават пряко в определена партия.

Издигането от инициативен комитет допълнително засилва образа й на кандидат, който може да обедини различни политически традиции и обществени групи.

Йотова вече задава правилата

Политологът Георги Проданов също определи ранното обявяване на кандидатурата като силен личен ход. „Мисля, че инициативата е вече в Йотова“, заяви той.

Според Проданов тя вече не изглежда като кандидат, зависим от решение на една партия, а като самостоятелна фигура, около която останалите трябва да определят позициите си. „Това изпреварващо нейно действие й даде инициативата“, посочи политологът и го определи като „много силна лична постъпка“.

По думите му Йотова вече е „слонът в стаята“, който предопределя правилата на предстоящата президентска надпревара. Кандидатурата й я поставя и в нова роля - на държавен глава, способен да води собствена политическа линия и да събира подкрепа около личния си авторитет.