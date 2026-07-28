Парламентът пренарежда изборите преди президентската битка

По-малко от четири месеца преди президентските избори Народното събрание започва решаващото обсъждане на промени в изборното законодателство. Днес правната комисия трябва да гласува на второ четене общ законопроект, изготвен въз основа на четири предложения, одобрени по-рано от депутатите. Сред най-съществените изменения са връщането на изцяло машинното гласуване в по-големите секции и новите правила за разкриване на секции зад граница. Очаква се до края на седмицата промените да стигнат и до пленарната зала за окончателно приемане.

Предлага се машинният вот да бъде възстановен във вида, в който се прилагаше през 2021 г. С хартиени бюлетини ще се гласува единствено в секциите с под 300 избиратели, а във всички останали гласът ще се подава само чрез машина.

В проверката на софтуера вече ще участва и МВР заедно с Министерството на дигиталната трансформация. Целта е да бъде засилен контролът върху системите и да се гарантира сигурността на машинното гласуване.

Сред обсъжданите промени е и премахването на ограничението за откриване на до 20 избирателни секции в държавите извън Европейския съюз. От „Прогресивна България“ предлагат допълнително да отпадне и избирателният район „Чужбина“.

Управляващите настояват още да бъде забранено публикуването и разпространението на данни от социологически проучвания в деня на изборите, включително в социалните мрежи. За нарушителите се предвиждат по-високи глоби.

Законопроектът разширява правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилва ролята на обучителното звено към ЦИК. То трябва да подобри подготовката на секционните комисии и да намали грешките при провеждането и отчитането на вота.

Ако текстовете бъдат одобрени от правната комисия, още до края на седмицата Изборният кодекс може да бъде внесен за окончателно гласуване в Народното събрание. Така президентските избори ще се проведат по съществено променени правила, приети само няколко месеца преди отварянето на избирателните секции.