Йотова приема петиция за вето на току-що приетия бюджет

Асен Василев и Николай Денков ще внесат днес при президента Илияна Йотова петиция с искане за вето върху бюджета за 2026 г. До снощи инициативата беше подкрепена от повече от 33 хиляди души. Искането на „Продължаваме промяната“ обхваща и бюджетите на държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Йотова обаче вече е подписала двата „малки бюджета“, които са обнародвани в „Държавен вестник“.

Инициаторите искат президентът да постави отново въпроси, свързани с подкрепата за майчинството, работещите родители, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините. Сред темите са още възнагражденията на медицинските специалисти и финансовата устойчивост на общинските и областните болници.

Йотова вече подписа двата „малки бюджета“

Президентът съобщи още в петък, че е подписала законите за бюджета на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. По думите й президентската институция е получила около 25-26 становища и нито едно от тях не е съдържало призив за вето.

„Много внимателно гледахме буквално всеки текст. Двата малки бюджета нито фискално, нито конституционно имат проблеми“, посочи Йотова.

Тя подчерта, че решението е било взето преди петицията да стане факт. Двата закона вече са обнародвани, което на практика оставя като основен предмет на предстоящото обсъждане държавния бюджет за 2026 г.

Решението за големия бюджет предстои

Юристите на президентската администрация ще разгледат всички становища, свързани с основната план-сметка. Ще бъдат взети предвид позициите на синдикатите, гражданските организации, засегнатите институции и общините.

Едва след тази проверка Йотова ще реши дали да подпише закона, или да го върне в Народното събрание. Петицията с над 33 хиляди подписа ще бъде част от материалите, които президентската институция трябва да оцени.