Парламентът решава окончателно съдбата на Бюджет 2026

Парламентът трябва да гласува днес окончателно държавния бюджет за 2026 г. след повече от 12 часа тежки дебати в пленарната зала снощи. План-сметката предвижда дефицит от 5,7% и възможност държавата да поеме до 10,1 млрд. евро нов дълг. Финансовият министър Гълъб Донев защити бюджета като първа стъпка към подреждане на публичните финанси. По думите му сметката показва истинското състояние на държавата, вместо отново да прикрива натрупаните задължения.

Донев поиска реалистични очаквания

В края на продължилите до късно снощи разисквания вицепремиерът призова депутатите и обществото да гледат реалистично на възможностите на държавата. „Призовавам за реалистични нагласи и очаквания към Бюджет 2026“, заяви Гълъб Донев.

Той подчерта, че няма държавен бюджет, който да удовлетворява всички искания. Задачата на правителството според него е да намери възможния баланс между доходите, социалните плащания, инвестициите и необходимостта да бъдат покрити стари задължения.

„Изваждаме натрупаните сметки на светло“

Финансовият министър определи като най-силно качество на бюджета това, че не крие проблемите и не отлага плащането им за следващото управление. „Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения“, каза Донев.

По думите му в проекта има смелост да бъде показано реалното състояние на публичните финанси и да бъде сложен край на практиката държавата да прави планове само до следващите избори. „Трябва да сменим посоката от бюджети с къс хоризонт към бюджети с визия за напредък“, заяви той.

Дефицитът е 5,7%, новият дълг - до 10,1 млрд. евро

Най-оспорваното число в бюджета остава дефицитът от 5,7%. Това означава, че планираните държавни разходи са значително по-високи от очакваните приходи и разликата трябва да бъде покрита чрез ново финансиране.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. Това е разрешеният таван, а не задължение цялата сума непременно да бъде изтеглена.

Управляващите обясняват, че част от средствата са необходими за покриване на вече натрупани задължения и поети ангажименти, които не могат да бъдат отменени само с промяна на властта.

Остър отговор към критиците

Донев обвини част от опозицията, че използва бюджетния дебат за политическо представление и съзнателно засилва страховете на хората. „Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи“, заяви финансовият министър.

Той определи част от изказванията в пленарната зала като „шоу на пера“ и призова тревогите на пенсионери, работещи, родители и други уязвими групи да не бъдат превръщани в средство за партийна атака. „Недопустимо е да използвате тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена“, каза Донев.

Министърът отбеляза, че най-силно бюджетът е критикуван именно от политиците, които според него носят отговорност за натрупаните финансови проблеми. „Най-възмутени и с най-много идеи за прекрояването му бяха тези, заради които стигнахме дотук“, заяви той.

„Прогресивна България“ обеща справедливо разпределение

Управляващите поставят като основна цел обществените средства да бъдат насочвани така, че икономическият растеж да се усеща не само в статистиката, а и в живота на хората. „Ние от „Прогресивна България“ ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси“, каза Гълъб Донев.

По думите му целта е ускорено развитие на икономиката, от което да печели цялото общество. Повишаването на жизнения стандарт трябва да стигне до пенсионерите, работещите семейства, бизнеса и населените места извън големите градове.

Първа крачка към подредена държава

Финансовият министър представи бюджета не като окончателно решение на всички проблеми, а като начало на по-дълъг процес за връщане на финансовата дисциплина. „Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс“, заяви Донев.

След приключването на продължилите повече от 12 часа дебати заседанието бе закрито. Днес депутатите трябва да преминат към решаващото гласуване на текстовете, които ще определят приходите, разходите и заемите на държавата през 2026 г.