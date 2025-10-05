Румънски сценарий! Финансист бие тревога за икономиката ни
Любомир Дацов предупреждава за прегряване, инфлация и нужда от рязко свиване на дефицита
Повече гъвкавост в механизма за МРЗ и ревизия на имотните данъци са неизбежни
Обяви, че Бюджет 2025 успява да реши проблема с политиката по доходите
Влизането в еврозоната е политически, а не икономически процес
Данните са от Доклада за резултатите от финансовите одити на Сметната палата
Обсъждат и създаването на вериги от магазини търговия с хранителни и други продукти от първа необход...
Икономиката ни расте и това трябва да се използва, вместо да се приема бюджет с постоянен дефицит
Той обърна внимание и върху допълнителните 7 милиарда дълг, които няма да влязат в бюджета
Теменужка Петкова и Асен Василев влязоха в тежък спор
Днес в пленарната зала на парламента трябва да започне обсъждането на първо четене на проектобюджета...
План-сметката на държавата предвижда увеличение на пенсиите по "швейцарското правило" от 1 юли с 8,6...
Има предвидени 2,7 млн. лв. за българските общности зад граница, което е увеличение с около 600 000...
"Изливат се едни пари в нереформирани системи от които всички сме недоволни", посочи Васил Велев
От КТ "Подкрепа" възнамеряват да проведат срещи с всички партии в Народното събрание
От страна на кабинета председател е вицепремиерът Томислав Дончев
Според Василев този нов бюджет много прилича на стария, тъй като "това е най-голямото харчене"
Сред слабите според АИКБ страни на проекта за държавен бюджет за 2025 г. са увеличените разходи за п...
В Бюджет 2025 не са заложени средства за закупуване на нов правителствен самолет,
Такова нещо не е имало през годините на прехода изобщо. Това е прахоснически бюджет
Сред тях са веригите, телекомите и банките