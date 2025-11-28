Край на автоматизмите! Бизнесът срещу вдигане на осигуровки и данък дивидент

Бизнесът и синдикатите провеждат официална среща в Министерството на финансите, след като наскоро бе възстановен диалогът с държавните представители в централата на партията мандатоносител. Основната цел на преговорите е работата върху разходната част на финансовата рамка и намиране на компромисно решение за Бюджет 2026.

Фокус върху разходната част и реформи

Според председателя на УС на БСК Добри Митрев трябва да се работи именно върху разходната част на финансовата рамка, като правителството трябва да се откаже от автоматизма при проектирането на бюджета. Митрев коментира пред бТВ, че числата и прогнозите на Министерство на финансите са ясни и трябва да се работи върху разходната част.

Той подчерта, че "реформата в администрацията не означава автоматично отрязване на бройки, а внимателен анализ." Митрев настоява да се започне от незаетите щатни бройки, които са над 10 хиляди, за да не се ощетят хора на първа линия.

Исканията на бизнеса: Без нови данъци

Бизнесът ще преговаря да не се увеличават осигуровките на работещите хора, да не се вдига данък дивидент и да се отложи въвеждането на СУПТО. Митрев беше категоричен, че няма да отстъпят от исканията си.

"Средата трябва да е абсолютно предвидима, за да могат българските предприятия да работят и да напълнят хазната, за да има средства за социални разходи", допълни той.

Признание на правителството за грешка

Митрев обясни, че тази година комуникацията с държавата е била прекъсната, защото правителството се е опитало твърде бързо да гласува Бюджет 2026, без желание да коментират аргументите на работодателите.

"Чухме, че се съобразяват с аргументите на хората и че не са постъпили по най-добрия възможен начин. И това, което доскоро се изтъкваше като единствения възможен бюджет, признават, че това е единственият възможен политически такъв, но икономически - не. Днес се надявам да се чуем взаимно и да вземем най-верните решения", каза Митрев.

