Работодателите влизат в протеста срещу държавата за Бюджет 2026

Асоциацията на индустриалния капитал в България реши да мине от думи към действие: АИКБ ще се включи в протеста срещу проектобюджет 2026, организиран от „Продължаваме Промяната“. Това обяви в ефира на „Твоят ден“ председателят на организацията Румен Радев, като обвини властта в пълен отказ от диалог.

Според Радев работодателските организации многократно са изразявали позиция и са предлагали анализи, но „до ден днешен не са чули точните доводи“ за бюджетната рамка. За нови предложения били дадени едва три дни – „цирк“, по думите му. АИКБ не успяла да организира самостоятелен протест заради кратките срокове и затова се присъединява към вече обявения от ПП.

„Готови сме да понесем обвинения, че сме политически обвързани, но трябва да защитим принципите си“, заяви Радев. АИКБ настоява гласът на бизнеса да бъде не просто чут, а осъзнат.

Бюджет без разговор, без консенсус, без посока

Критиките не идват само от работодателите. Бившият министър на труда Христина Христова определи проектобюджета като „истински парадокс“ и „третият най-труден бюджет“, с който се е сблъсквала за последните 20 години.

По думите й тази година изобщо не е проведен реален диалог, а проблемите са на всички нива:

липсва яснота за евентуалната смяна на валутата

инвестициите в общините са блокирани четири години

темата за минималната заплата стои недоизказана

пенсионната система отново е без реформа

„Такъв процес на подготовка на бюджета не е имало“, предупреди Христова.

Бизнесът: харчим много, резултатите ги няма

АИКБ критикува и „несъразмерните публични разходи“, които според организацията изкривяват пазара на труда и натоварват бюджета с непосилен дефицит.

Но зад острието на критиката остава една неизменна нотка: бизнесът за пореден път настоява за специално отношение, повече предвидимост и решения, съобразени точно с неговите нужди.

