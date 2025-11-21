Икономист предупреди: Бюджет 2026 води към рязко вдигане на данъци!

Бюджет 2026 тревожи икономистите с рязко увеличение на държавните разходи, което не е подкрепено с по-висока икономическа продуктивност. Ако държавата и занапред разширява преразпределението, цената ще бъде по-високи данъци. Експертите предупреждават, че натискът върху бизнеса и работещите вече е неизбежен.

Повече разходи за държавата, повече данъци за гражданите

„Ако целта е да се увеличат парите за преразпределение от държавата, това означава, че ще има сериозно увеличение на всички ключови данъци ако не догодина, то през следващите години“, заяви главният икономист от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов пред бТВ. Като пример той посочи, че разходите за сектор „Вътрешен ред и сигурност“ през 2026 г. ще достигнат 3,6 процента от БВП при средно 1,7 процента за ЕС. Управлението харчи повече не само за заплати, но и за увеличен брой заети в системата, докато финансирането на въоръжените сили почти не расте.

„Един от най-трудните бюджети от 35 години“

Бившият социален министър Христина Христова определи Бюджет 2026 като третия най-труден бюджет за последните три десетилетия и половина. Според нея съчетанието от високи социални разходи и по-ниски приходи ще постави страната в значително по-рискова финансова ситуация. Натискът върху приходната част на бюджета се засилва, а възможностите за компенсиране са ограничени.

Риск от изтичане на капитал и икономическа криза

Финансистът Левон Хампарцумян предупреди, че непрекъснатото увеличение на заплатите без реална икономическа продукция зад тях вече води до проблеми. „При обсъждането на Бюджет 2026 се фокусираме върху детайли, а е по-важно къде ни води този бюджет. Не говорим колко ефективни са публичните пари.“ Той подчерта, че ако тенденцията се запази, България ще се изправи пред икономически затруднения и изтичане на капитал навън. Според него е необходимо много по-високо качество на публичните услуги, за да бъде оправдано увеличаването на разходите.

