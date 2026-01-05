Цените на златото и среброто скочиха след залавянето на Мадуро

Цените на благородните метали се повишиха, след като залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ засили притесненията на инвеститорите относно геополитическите рискове.

В понеделник сутринта в Азия златото поскъпна с около 1,8% до около 4 408 долара (3 282 паунда) за унция, докато среброто отбеляза ръст близо до 3,5%, тъй като парите се пренасочваха към така наречените „активи убежища“.

Междувременно цените на суровия петрол почти не се промениха, а фондовите индекси в региона се движеха предимно нагоре.

И двата метала достигнаха рекордни стойности през 2025 г., преди да загубят част от стойността си в последните дни на годината. Въпреки спада в края на миналата година, златото регистрира най-доброто си годишно представяне от 1979 г. насам, като се повиши с над 60%, достигайки рекордните 4 549,71 долара на 26 декември.

Тези печалби бяха подхранени от няколко фактора, включително очаквания за нови намаления на лихвените проценти, големи покупки на злато от централните банки и притеснения на инвеститорите за глобалните напрежения и икономическата несигурност.

Петролът и реакцията на пазарите

Цените на петрола се колебаеха в ранната търговия и леко поевтиняха до средата на сутринта, докато инвеститорите оценяваха дали интервенцията на Вашингтон във Венецуела ще засегне доставките на суров петрол.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще се възползват от огромните нефтени резерви на Венецуела след залавянето на Мадуро и че Съединените щати ще „управляват страната до момента, в който може да се осъществи безопасен, правилен и внимателен преход“.

Въпреки това, анализатори в индустрията смятат, че ходът едва ли ще окаже незабавно влияние върху цените на енергията за хората и бизнеса.

Експерти отбелязват още, че ремонтът на венецуелската петролна инфраструктура би струвал милиарди долари, тъй като тя е в рязък упадък от началото на 2000-те години.

Производството на суров петрол във Венецуела е било „слабо“ през последните години и сега представлява едва около 1% от световното производство, каза инвестиционният стратег Васу Менон от банката OCBC.

