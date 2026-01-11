Проверките за цените. Гърмят фитнеси и лаборатории

Над 1000 обекта са били проверени от Националната агенция за приходите от 5 януари досега, като при 28 от тях са установени нарушения, свързани с необосновано повишаване на цените.

Това съобщи Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото.

По думите му проверките са обхванали 140 магазина за хранителни стоки, 494 фризьорски салона, както и фитнеси, паркинги и ресторанти.

От НАП уточниха, че от тези 1000 сигнала за повишени цени, 40% са от София.

„Проверяваме всички сигнали от гражданите, защото те са основният ни ориентир за това къде има необосновано поскъпване“, каза Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП.

Тя даде пример с проверка във фитнес в Студентски град след сигнал за увеличение на цените с между 10 и 35%.

Според подадената информация карта за еднократно посещение е поскъпнала от 5 лева на 5 евро, а месечните карти са увеличени с между 17 и 22%.

Инспекторите са установили, че единична тренировка, която през октомври е струвала 8 лева, вече се предлага за 5 евро.

Комисията за защита на потребителите е извършила още 136 проверки, при които са образувани 17 административно-наказателни преписки и са сключени 35 споразумения с търговци.

Иванов съобщи, че след сигнали за рязко поскъпване на купоните в училищните столове са извършени проверки и цените са били върнати на нивата отпреди Нова година.

Проверени са и 10 медицински лаборатории, като при три от тях е отчетено увеличение на цените. В момента се установява дали то е икономически обосновано.

„Повечето проблеми се появяват при услугите, а не толкова в търговията“, посочи Иванов в ефира на БНР.

По думите му нарушения са констатирани при около 7% от проверените обекти, което според него показва като цяло добра среда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com