Взеха ключово решение за бюджета

Удължителният закон за бюджета да продължи да действа до приемането на Бюджет 2026, реши служебното правителство.

Законът, който действа в момента, е със срок до края на март. Според служебната власт няма как в рамките на следващите седмици да се приеме изцяло нов бюджет за настоящата година, което налага второ удължаване. В него остава 5-процентното увеличение на заплатите в обществения сектор, както и заложените по-високи размери на социални плащания, става ясно от решенията на Министерския съвет.

Общините, които миналата година са събрали повече от местни данъци и такси, ще имат възможност и да харчат над лимитите за 2025 г.

Предстои проектът да мине на гласуване в пленарна зала.

