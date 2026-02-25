Обрат с ипотеките. БНБ извади данните

Обрат с ипотеките. Все повече хора вземат този вид кредити, съобщи БНБ.

Общо 11 519 потребители са сключили договори за жилищен кредит чрез кредитен посредник през второто шестмесечие на миналата година, отчете БНБ. От тях 11409 са договорите, сключени с банки, а тези с фирми за бързи кредити са 110.



Размерът на сключените чрез кредитни посредници договори за ипотека с банките възлиза на близо 3 млрд. лево или 1,5 млрд. евро. А сумата на ипотечните заеми от фирмите за бързи кредити е в размер на 5,593 млн.лв./ 2,860 млн. евро.

Данните показват ръст на сключените договори за ипотека с помощта на кредитен посредник. През второто полугодие на 2024 г. тези заеми бяха 9479. От общия брой сключени договори 9362 са с банки, а 117 - с финансови институции. Общата стойност на договорите, сключени с банки чрез посредници тогава, възлезе на 2,076 млрд. лв., докато тези с финансови институции са на стойност 6,18 млн. лв.

В сравнение с първото полугодие на същата година се отчита нарастване както в броя, така и в обема на сключените кредити. През януари–юни 2024 г. договори чрез посредници са подписали 8533 души (с около 11% по-малко спрямо второто полугодие). От тях 8413 са били с банки, а 120 - с финансови институции. Стойността на тези кредити е била съответно 1,725 млрд. лв. за банковите и 3,24 млн. лв. за небанковите финансови институции.

