Данък самота! Защо хората купуват жилище с приятел вместо с партньор
За мнозина това е шанс да сбъднат мечтата си за свой дом
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За мнозина това е шанс да сбъднат мечтата си за свой дом
Какво ще стане при удсвояване на лихвата
Във връзка с твърденията на министър Демерджиев
Заемите растат
Кредитите стават по-трудни за обслужване, докато домакинствата свиват разходите си
Виртуален ипотечен център пести време, осигурява индивидуална оферта и разписване на договора с електронен подпис
Анализ на Института за пазарна икономика показва състоянието на пазара
Кой е по -изгодният вариант в лудницата с имотите
Теглим ипотека за 30 г., връщаме я на десетата
Тихомир Тошев призова да няма паника сред хората
България е първенец в ЕС по поскъпване на жилищата
Тенденцията вече е устойчива
Обединена българска банка (ОББ),част от белгийската финансова група KBC
Гняв срещу Корнелия в страната заради тегленето на 500 000 лв. ипотека за избора на лидер
Потвърждението е дошло от Първа инвестиционна банка
Продаването на големия апартамент и купуването на два по-малки невинаги е решение Как да управляваме парите си, как да работим с банките - съвети и р...
Хазната дава пари на родители с деца под 18 години и на млади семейства с ипотека Има 6 причини хазната да ви върне налози. Всички, които са имали до...
Необходим е документ от банка за направените лихвени плащания Младите семейства с ипотечен кредит и през 2016 г. могат да ползват данъчно облекчение....
Нов закон за ипотечните заеми ще влезе в сила до края на годината Нов закон за ипотечния кредит трябва да влезе в сила до края на годината. Той ще вн...
Имотите в София поскъпнаха с 1400 евро, но са 6 пъти по-евтини отколкото във Виена Лихвите по ипотечните кредити в България са най-високите в ЕС. У н...