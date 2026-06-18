Стана ясно каква ипотека изплаща Кандев

Георги Кандев и съпругата му изплащат ипотека за къща в селището "Делта Хил". Това е установила проверка на Bird.bg в Имотния регистър. Къщата в пернишкото с. Кладница е придобита още през 2014 г. на груб строеж.

По това време (2014-2015 г.) Кандев е бил началник на сектор "Хулиганство, Екстремизъм и спортни мероприятия" в полицията.

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви вчера пред "Дневен ред", че Кандев е напуснал МВР, за да си намери работа в частния сектор и да може да си плати ипотеката.

В последната налична декларация на Кандев от 2023 г. е вписан ипотечен кредит на стойност 148 577 лв.

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