Домати за 30 евроцента в България? Земеделският министър вижда "интересни аномалии"

„Интересни аномалии“ при цените на храните са установили проверките на земеделското министерство, а първите резултати от анализа ще бъдат представени следващата седмица. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски даде като показателен пример домати първо качество за човешка консумация, които според документите влизат в България от трети страни на цена от едва 0,30 евро.

Властите ще търсят обяснение как са формирани тези стойности и ще настояват за проверка на фактурите при вноса на плодове и зеленчуци. Наред с ценовия контрол министерството следи и новото огнище на африканска чума по свинете във Варненско, където ситуацията според Абровски е овладяна.

Проверките на цените са част от по-широките мерки на държавата срещу необоснованото поскъпване на храните. Още през май Абровски обяви, че правителството подготвя механизми за по-голяма прозрачност при ценообразуването и защита на производителите и потребителите, включително след изтичането на част от мерките, свързани с въвеждането на еврото.

„Правим анализ, другата седмица ще представим първите данни. Позитивното е, че все още нямаме открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които контролираме“, заяви Абровски.

Министърът обаче обърна внимание именно на цените, по които част от продукцията влиза в страната. „Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 0,30 евро в България“, каза той.

По думите му досега не е било направено достатъчно за проверката на тези стойности още по веригата. „За мое голямо учудване никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на другите държави - Северна Македония, Косово и Албания - по отношение на това да се правят проверки на фактурите на плодовете и зеленчуците“, заяви Абровски.

На този фон земеделските власти работят и по огнището на африканска чума по свинете в землището на село Гроздьово, община Долни чифлик. Заболяването е установено в стопанство, в което се отглеждат 42 свине от породата източнобалканска свиня.

„В момента ситуацията е овладяна, колегите работят. Африканската чума по свинете е опасна, няма лек. Има я в България от доста години, в ловните стопанства проверихме и няма“, каза министърът.

Той подчерта, че заболяването не представлява риск за човешкото здраве. „Африканската чума по свинете не е опасна за хората, а само за дивите свине и питомните свине. По отношение на мерките - прави се санитарен кордон около огнището, където са установени, засилват се мерките за биосигурност“, обясни Абровски.

Източнобалканската свиня е сред признатите местни породи, включени в нормативната уредба за подпомагане и опазване на животинските генетични ресурси у нас.