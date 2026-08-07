Трик срещу наглите чайки! Една хитрост може да спаси обяда ви на плажа

Ако някога сте били на морето, вероятно сте виждали как чайка се спуска светкавично и отмъква храна направо от ръцете на туристите. Оказва се обаче, че има един изненадващо лесен трик, който може да ги спре.

Изследване на учени от Университета в Ексетър показва, че залепени изкуствени очички (googly eyes) върху кутията или опаковката на храната значително намаляват вероятността чайките да се приближат.

Причината е любопитна – птиците възприемат изображенията на очи като знак, че някой ги наблюдава. В природата директният поглед често означава опасност и възможна атака от хищник.

Изследователката по поведение на животните Лора Кели провела експеримент в крайморските градове Корнуол, Девън и Дорсет във Великобритания. На чайките били предложени две еднакви кутии с храна – едната с нарисувани или залепени очи, а другата без никакви изображения.

Резултатът бил впечатляващ. Повечето птици без колебание се насочвали към обикновената кутия, докато тази с очите често оставала недокосната.

Учените установили, че чайките се разделят на две групи. Едните били по-предпазливи и изобщо не се осмелявали да се приближат, докато други постепенно разбрали, че „очите“ не представляват реална опасност.

Според Лора Кели именно малка група по-дръзки птици създават почти всички проблеми.

„Те са виновни за около 95% от пакостите. Това са лошите момчета сред чайките“, казва тя.

Чайките са изключително интелигентни птици. Те наблюдават хората, следят кога някой държи храна и използват подходящия момент, за да я откраднат. Именно тази способност ги е превърнала в едни от най-успешните обитатели на крайбрежните градове.

Любопитното е, че въпреки честите срещи с хората, популацията на сребристите чайки в много части на света всъщност намалява и видът вече е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.