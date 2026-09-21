С нова функция на Waze шофьорите ще се родят

Повечето приложения за навигация имат една и съща, непоколебима цел: да спестят секунди от пътуването ви от точка А до точка Б. На теория това звучи добре, но на практика проблемът е, че за алгоритъма за изчисляване на маршрута незащитеният завой наляво през няколко ленти за движение е просто ефективен математически вектор върху картата. За хората зад волана обаче тези агресивни преки пътища могат да ни отведат до опасни кръстовища. Това е излишно стресиращо, но за щастие Waze разполага с настройка, която можете да активирате, за да избегнете тези рисковани кръстовища.

Алгоритмите са отлични в изчисляването на най-краткото физическо разстояние, но традиционно не отчитат лошите шофьори и зле проектираната пътна инфраструктура.

Те със сигурност никога не вземат предвид и психическото състояние на шофьора. Скрита сред настройките на Waze е опцията „Избягвай трудни кръстовища“, която изрично дава указания на навигационния механизъм на приложението да пропуска кръстовища, известни с проблемите си.

Щом активирате тази настройка, Waze ще дава предимство на кръстовища, които имат специални светофари и добра видимост, вместо просто сляпо да търси най-бързия маршрут, пише Калдата.

Това е положителна промяна в начина, по който приложения като Waze оценяват целесъобразността на даден маршрут; безопасността на шофьора и нивото на стрес също трябва да се вземат предвид.

Въпреки че пътуването ви може да отнеме съвсем малко повече време, изглежда си струва да пожертвате няколко допълнителни минути в замяна на по-безопасно и по-спокойно шофиране. И макар Waze да има своите недостатъци, тази функция не е сред тях; тя е предимство както за местните пътуващи до работа, така и за тези, които пътуват с кола.