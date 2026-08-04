Новите пътни правила в ЕС. Един въпрос тревожи много шофьори

Европейската комисия обяви кога влизат в сила новите пътни правила за ЕС, чиято основна цел е намаляването на смъртните случаи по пътищата. Промените предвиждат взаимно признаване на отнети книжки, нови срокове за валидност на документите, специални изисквания за младите водачи и общ полицейски достъп до данните за шофьорите в целия Съюз. Всеки държава членка ще трябва да отрази европейските директиви в националното си законодателство.

Признаване на забраните за шофиране в целия ЕС

Отнемането на шофьорска книжка в България в бъдеще означава, че няма да можете да управлявате автомобил в целия Европейски съюз. Взаимното признаване от държавите членки на временни забрани, издадени от друга страна от ЕС, ще стане задължително от 26 ноември 2029. До 28 май 2028 всяка страна от ЕС трябва да приеме законодателство за изпращане на данни за спиране на шофьорски книжки и забрани за шофиране в други страни от ЕС. До 22 ноември 2028 всички изисквания на Директивата по този въпрос трябва да бъдат включени в националното законодателство, предава "Аутомедия".

В съответствие с правилата, определени в Директива (ЕС) 2025/2206, решенията за отнемане на шофьорска книжка или забрана за шофиране за период от поне 3 месеца ще бъдат взаимно признати като специфични нарушения. Те включваха шофиране под въздействието на алкохол или наркотици, превишена скорост и причиняване на катастрофа, довела до смърт или сериозни наранявания.

Във всяка страна ще бъде създаден контактен пункт за обмен на информация по такива случаи. Властите ще имат 20 дни от получаването на уведомление за извършване на леко престъпление или престъпление, за да въведат данни за приложената забрана или задържане в база данни, позволяваща обмен на информация с чуждестранни служби.

Електронна шофьорска книжка

Според графика за прилагане на новите директиви, публикуван от Европейската комисия, до 26 ноември 2026 ЕК ще приеме наредби, регулиращи техническите правила за функционирането на бъдещата система за електронни шофьорски книжки. В бъдеще това е, за да улесни придвижването между страните от ЕС. Първо, при среща с чуждестранна полиция, липсата на физически документ за шофьорска книжка няма да бъде проблем. Второ, разчитайки само на електронни данни, ще бъде възможно, например, да наемете автомобил.

Регулациите за мобилната електронна шофьорска книжка трябва да бъдат включени в националните разпоредби до 26 ноември 2028 и да влязат в сила на 26 ноември 2029. Въпреки това, Европейската комисия е наясно с техническата сложност на този проект. В резултат на това стратегията за прилагане на новите правила е решила, че крайният срок за наличност на електронната шофьорска книжка е до края на 2030.

Според първоначалните предположения, паневропейската мобилна шофьорска книжка трябва да бъде въведена чрез позволяване на чуждестранен полицай или служител в компания под наем на автомобили на достъп до данни. Най-вероятно тази услуга ще бъде предоставена от шофьора, който генерира QR код в съответното приложение.

Колко дълго ще бъде валидна шофьорската книжка?

От 26 ноември 2029 г. сроковете на валидност на шофьорските книжки, посочени в директивата, ще се прилагат в целия ЕС. Шофьорските книжки за леки автомобили, мотоциклети и мотопеди ще се издават за максимум 15 години. От друга страна, тези за професионални шофьори във всички категории ще бъдат валидни за максимум 5 години.

Важно е, че новите регулации на ЕС ще наложат ново задължение на страните от ЕС. При издаване на дубликат на шофьорска книжка или размяната ѝ, офисът публикува в Европейската мрежа за шофьорски книжки информация за правата на водача, който разменя шофьорската книжка или кандидатства за дубликат. Благодарение на това решение ще бъде възможно свободно да използвате колата и извън границата на родната си страна, докато чакате нов документ, потвърждаващ правата си.

Ще изисква ли смяната на шофьорска книжка медицински преглед?

Това е въпрос, който вероятно тревожи много шофьори. „Националните правила за спазване на минималните стандарти трябва да изискват медицински преглед при издаване и удължаване на срока на валидност на шофьорска книжка“, гласи Директива (ЕС) 2025/2205. В същото време обаче директивата позволява на страните да заменят прегледа с въпросник, в който кандидатът би посочил своето здравословно състояние.

В действителност органите на ЕС не налагат изрично изискване за представяне на резултата от медицински преглед при подновяване на шофьорска книжка. Всичко ще зависи от решенията на отделните държави членки. Въпреки това, ЕС насърчава своите власти да създадат здравна система, в която лекар, занимаващ се със случай като прогресивна загуба на зрение, да информира властите за здравето на водача, ако това негативно влияе на способността му да шофира.