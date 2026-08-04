Огнен ад край Москва! Украински дронове отнеха пет живота

Петима души загинаха, а шестима бяха ранени при атака с безпилотни летателни апарати срещу Московска област рано тази сутрин, съобщава Би Би Си. Най-тежко е поразен районът на Чехов, където няколко удара подпалиха промишлената зона на село Новоселки. Най-големият пожар избухна в складова база, а пламъците оставиха след себе си смърт, ранени и разрушения. Повредени са също електрическа подстанция и административна сграда.

Петима не дочакаха утрото

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са отблъсквали атака срещу няколко района. Основните последици обаче са съсредоточени в общинския район Чехов, където попаденията предизвикали няколко отделни пожара.

„По предварителна информация са загинали петима души, още шестима са ранени. На всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ“, заяви Воробьов. Той изрази съболезнования към роднините и близките на жертвите, но не съобщи самоличността им и не уточни дали те са били работници в поразената складова база.

Откритото горене в най-силно засегнатия склад е било потушено, но пожарникари, спасители и други оперативни служби продължили работа на мястото. Размерът на материалните щети все още се изяснява.

Пламъци в промишлената зона

Кадри и съобщения, разпространявани в руските и украинските канали, показват гъст черен дим над промишлената зона след серия силни експлозии. Неофициално се твърди, че поразеният обект е голям логистичен терминал на Wildberries, но московските областни власти засега го определят единствено като склад и не са потвърдили името на собственика.

В последните седмици логистичната мрежа на най-големия руски онлайн търговец се превърна в честа цел на удари. От 18 юли насам дронове са атакували повече от десет обекта на компанията в различни руски региони, като част от нападенията причиниха огромни пожари, човешки жертви и прекъсвания в доставките.

Само ден преди трагедията край Чехов пожар обхвана около 100 000 квадратни метра от склад на Wildberries във Владимирска област. За овладяването му бяха изпратени повече от 200 пожарникари и 67 единици техника, а трима души пострадаха.

Отломки паднаха върху къща

Последиците от атаката не се ограничиха до промишлената зона. В село Солнишково отломки от безпилотен апарат повредили частен дом и автомобил. Възникналият пожар бил потушен и там няма ранени, съобщи губернаторът.

Дронове били засечени над Волоколамския, Клинския, Чеховския и Серебряно-Прудския район. Докато противовъздушната отбрана продължавала да стреля, властите обявили опасност от безпилотни апарати и предупредили жителите да стоят далече от прозорците и да потърсят по-безопасно място в сградите.

Заради въздушната опасност бяха наложени ограничения и върху гражданската авиация. Работата на няколко летища беше временно спряна или ограничена, включително на Пулково край Санкт Петербург, докато Домодедово приемаше и изпращаше полети само след специално съгласуване.

Удар и край Санкт Петербург

Почти едновременно дронове атакуваха и Ленинградска област. Първоначално властите съобщиха за шест свалени апарата, но след края на въздушната тревога броят им беше увеличен на 17.

В складовата зона край Красний бор, в Тосненския район, са нанесени материални щети. Един човек е пострадал, съобщи губернаторът Александър Дрозденко, след като първите информации посочваха, че няма ранени. Състоянието му и характерът на получените травми не бяха уточнени.

Въздушната опасност в Ленинградска област продължила около два часа и половина. По време на атаката мобилният интернет бил забавен, а летище Пулково временно преустановило приемането и излитането на самолети.

Дроновете носят смърт все по-далече от фронта

По данни на руското министерство на отбраната за период от 12 часа над различни части на страната са били прехванати и унищожени 58 безпилотни летателни апарата. Удари и въздушна тревога бяха регистрирани в множество райони, включително Ростовска, Белгородска, Ленинградска и Московска област.

Атаката край Чехов е част от рязкото увеличаване на далекобойните удари навътре в Русия. Киев насочва подобни операции предимно срещу военни обекти, петролни съоръжения, заводи и логистична инфраструктура, която според украинската страна подпомага руската военна машина. През последните седмици обаче все по-често загиват и хора, намиращи се далече от фронтовата линия.

Самоличността на петимата загинали край Москва още не е съобщена. Зад кратката официална равносметка обаче остават пет прекършени живота, шестима ранени и семейства, за които утрото на 4 август никога няма да свърши.