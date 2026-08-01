Киев осъмна под развалините на жесток руски удар

Девет души загинаха, а най-малко 30 бяха ранени при жестока руска атака срещу Киев през нощта срещу 1 август. Сред пострадалите има четири деца, а 17 души са приети в болница. Спасителните екипи извадиха и евакуираха над 100 души от ударените сгради. Украинската столица беше основната цел на нападението с балистични ракети и дронове.

Жилищна сграда беше срината

Пететажна сграда беше разрушена, а пожари избухнаха в няколко района на Киев. Най-малко седем души са загинали в Дарницкия район и още двама в Соломянския, където спасители евакуираха жители от горните етажи на поразен блок.

По първоначални данни са повредени 18 жилищни сгради, училище, инфраструктурни обекти и сградата на посолството на Литва. Ударите предизвикаха прекъсвания на електрозахранването, а спасителните операции продължиха и след изгрев слънце.

„Беше адска нощ в Киев“, заяви украинският външен министър Андрий Сибига. Той предупреди, че Русия засилва въздушния терор срещу цивилното население и призова партньорите спешно да доставят допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Само една балистична ракета беше свалена

Според Володимир Зеленски руската армия е изстреляла общо 35 ракети, от които 27 балистични, и 185 ударни дрона от различни типове. Основната цел е била Киев, но удари са нанесени и в Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област.

„Само една балистична ракета беше свалена тази нощ, просто защото няма ракети за „Пейтриът“. И точно този недостиг на прехващачи срещу балистични ракети само насърчава Русия да нанася такива удари“, заяви украинският президент в Телеграм.

„Тези средства са необходими не някъде в складовете за възможни сценарии, а тук и сега. Всеки пакет с антибалистични ракети спасява живота на нашите хора. Всяка нощ, когато ги няма, води до жертви“, добави Зеленски.

Украйна разполага с ограничен брой системи, способни да прихващат руските балистични ракети. „Пейтриът“ остава единственото оръжие в украинския арсенал с доказана възможност да сваля масово използваните от Москва балистични цели, посочва Ройтерс.

Москва отчете удар по военни предприятия

Руското министерство на отбраната заяви, че при атаката са били поразени предприятия от украинския военно-промишлен комплекс и логистични центрове в Киев. Москва традиционно отрича да атакува цивилни, въпреки разрушените жилищни сгради и жертвите сред населението.

Руските въздушни атаки срещу украинските градове се засилват, докато движението по фронтовата линия се забавя. Ударът срещу Киев е вторият голям обстрел на столицата само в рамките на една седмица.

Бомби разрушиха училище в Херсон

Руските сили атакуваха с авиационни бомби и учебно заведение в Херсон. Най-малко петима души са пострадали, сградата е почти разрушена, а ударната вълна е нанесла щети и на намиращи се наблизо жилищни постройки.

Нападенията извън Киев показват, че Москва продължава да разпределя ударите си между столицата, големите градове и регионите близо до фронта. Целите включват жилищни квартали, образователни сгради и жизненоважна инфраструктура.

Зеленски поиска 300 прехващача

Украинският президент е поискал от Доналд Тръмп спешен зимен пакет от 300 ракети за „Пейтриът“. Киев предупреждава, че без допълнителни доставки Русия може отново да насочи масирани атаки срещу електроцентрали, подстанции и отоплителна инфраструктура през зимата.

Зеленски обясни, че запасите на Украйна са почти изчерпани, докато Русия използва десетки балистични ракети при големите си нападения. Той настоя, че необходимите прехващачи трябва да пристигнат преди началото на студените месеци, тъй като изграждането на собствено производство ще отнеме години.

Центърът за стратегически и международни изследвания оценява сегашното производство на най-новите ракети за „Пейтриът“ на около 600-650 годишно. Близо половината от тях са предназначени за държави партньори, а производителят Локхийд Мартин планира постепенно да увеличи капацитета до 2000 ракети годишно към 2030 г.

Тръмп смени риториката за лиценза

След срещата си с Тръмп Зеленски обяви, че двамата са постигнали политическо съгласие Украйна да получи лиценз за производство на прехващачи за „Пейтриът“. Американският президент обаче впоследствие заяви, че окончателно решение не е взето.

„Не съм сигурен. Това е съвършено изключително оръжие и трябва да бъдем предпазливи на кого даваме лиценз“, каза Тръмп пред „Файненшъл таймс“. Той подчерта, че Вашингтон все още проучва въпроса и не е поел твърд ангажимент за украинско производство.

Зеленски е обсъдил кризата и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. „Руските въздушни удари по нашата страна не спират, а противовъздушната отбрана, и по-специално ракетите за „Пейтриът“ срещу балистични ракети, остава основен приоритет“, заяви украинският лидер след разговора.