Мощно земетресение разтърси Неапол! Хора панически напуснаха домовете си

Силно земетресение с магнитуд 4,7 разтърси тази вечер района на Кампи Флегреи (Флегрейските полета) край южния италиански град Неапол, предизвиквайки паника сред местните жители и сериозни смущения в транспорта.

Трусът е регистриран в 19:46 ч. местно време с епицентър западно от Неапол и на дълбочина около 3 километра, съобщи Италианският национален институт по геофизика и вулканология.

Веднага след земетресението жители на няколко квартала излезли панически по улиците, страхувайки се от нови трусове. Италианските медии определят случилото се като едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в района на Кампи Флегреи.

Земетресението е причинило нарушения в електроснабдяването, а като предпазна мярка властите временно са спрели движението на влаковете и метрото.

Пожарната съобщава за леки материални щети по сгради в Неапол и околните райони, но към момента няма данни за загинали или пострадали, нито за хора, нуждаещи се от спасителна помощ, предава БТА.

През последните години Кампи Флегреи – огромна вулканична калдера, която обхваща западната част на Неапол, се намира под засилено наблюдение заради увеличената сеизмична активност.

Макар по-слабите трусове да са често явление в района, по-силните земетресения пораждат опасения от повторение на кризата от началото на 80-те години, когато хиляди жители бяха принудени да напуснат домовете си.

Италия остава една от най-сеизмично активните държави в Европа. През 2016 г. поредица от силни земетресения отне живота на около 300 души, а най-разрушителният трус в съвременната история на страната е този в Ирпиния през 1980 г., при който загинаха близо 2700 души.