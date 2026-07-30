Голямо признание за посланика на Мароко в България

С най-високо академично отличие беше удостоена посланикът на Кралство Мароко в България и доайен на дипломатическия корпус Н. Пр. Закия Ел Мидауи по време на официалното отбелязване на Деня на трона – националния празник на Мароко. Председателят на Международната академия на обединените българи проф. д-р Николай Ников ѝ връчи почетното научно звание „Почетен академик“ в знак на признание за нейния личен принос към развитието на международното сътрудничество и за дългогодишното успешно партньорство.

„Като посланик и доайен на дипломатическия корпус Закия Ел Мидауи направи нещо изключително – превърна дипломацията в жив и споделен духовен мост между народите“, заяви проф. Ников при връчването на отличието.

Тържеството се проведе по повод 27-ата годишнина от възкачването на Негово Величество крал Мохамед VI на престола на Кралство Мароко. На събитието присъстваха представители на дипломатическия корпус, държавните институции, академичните среди, културния и обществения живот.

В приветствието си Закия Ел Мидауи подчерта символиката на Деня на трона за мароканския народ.

„За всеки мароканец 30 юли има дълбоко значение. Това е денят на подновяването на вековния съюз и на неразривната връзка между трона и народа. В свят, белязан от несигурност и геополитически разделения, тази институционална приемственост е нашето най-ценно богатство“, заяви тя.

Посланикът благодари на българските власти за уважението към празника и отбеляза, че присъствието им е още едно доказателство за отличните отношения между България и Мароко.

По думите ѝ Кралство Мароко разглежда България като надежден партньор на Балканите и ключов фактор в Югоизточна Европа, а София възприема Мароко като стабилен и предвидим партньор в Северна Африка и южното съседство на Европейския съюз.

„Нашите две държави разполагат със значителни взаимно допълващи се възможности и с все още неизползван потенциал за сътрудничество, който сме решени да развиваме заедно“, подчерта Ел Мидауи.

Тя изрази признателност и към мароканската общност в България, която със своя професионализъм, успешна интеграция и отдаденост допринася за укрепването на приятелството между двата народа.

Вечерта завърши с богата културна програма, пресъздаваща духа на Мароко. Гостите аплодираха изпълненията на танцовати формации от София и Ботевград, които представиха традиционни марокански танци и допринесоха за празничната атмосфера.