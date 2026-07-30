Политическият трус във Варшава вече има нов център

Бившата управляваща партия в Полша „Право и справедливост“ е изправена пред най-тежкия си разкол от години, но окончателното разцепление все още не е настъпило. Политическият комитет на партията не изключи над 30 депутати, свързани с Матеуш Моравецки (на снимката горе), а изпрати случая на дисциплинарния си орган. Сдружението „Развитие плюс“ вече обединява 40 депутати, един сенатор и трима евродепутати. Бившият премиер обаче обяви, че ще създаде отделен парламентарен клуб само ако хората му бъдат отстранени от партията.

„Право и справедливост“ управляваше Полша от 2015 до 2023 г., но след изборното поражение остана най-голямата опозиционна сила. Партията разполага със 186 депутати в 460-местния Сейм, а в официалния списък на парламентарните групи засега не фигурира клуб „Развитие плюс“. Следващите парламентарни избори трябва да се проведат през 2027 г.

Ултиматумът, който отвори разлома

Кризата избухна, след като ръководството на „Право и справедливост“ нареди на депутатите да декларират, че не членуват в сдружения с политическа дейност. Мярката беше насочена основно срещу „Развитие плюс“, създадено от Моравецки през пролетта.

Крайният срок изтече на 23 юли, без хората на бившия премиер да се откажат от организацията. Ярослав Качински обяви, че над 30 парламентаристи фактически са напуснали партията, но лагерът на Моравецки отхвърли това твърдение и подчерта, че никой не е подавал оставка.

Очакваше се Политическият комитет на „Право и справедливост“ да утвърди изключванията на заседанието си на 28 юли. Вместо това ръководството отстъпи от незабавната раздяла и прехвърли казуса на партийния дисциплинарен говорител. Така формалният разрив беше отложен, но конфликтът остана напълно открит.

Моравецки държи готов нов клуб

Бившият премиер заяви, че „Развитие плюс“ има подкрепата на 40 депутати, един сенатор и трима представители в Европейския парламент. Този брой е повече от достатъчен за създаване на самостоятелен клуб в Сейма, за което са необходими най-малко 15 депутати.

Моравецки обаче не обяви безусловно учредяване на нова парламентарна група. Позицията му е, че такъв клуб ще бъде създаден, ако членовете на сдружението бъдат изключени от „Право и справедливост“.

Само дни преди кулминацията той заяви, че не иска да напуска партията и че определени среди се опитват да изтласкат неговите съмишленици. „Държа се здраво за „Право и справедливост“ и на всяка цена не искам да излизам от партията“, каза Моравецки.

Битката е за курса на полската десница

„Развитие плюс“ събира по-умереното и икономически ориентирано крило на партията. Моравецки настоява „Право и справедливост“ да се върне към по-широка дясноцентристка формула, способна да привлича предприемачи, млади хора и избиратели, които не приемат радикализацията.

Качински залага на по-твърда линия и се опитва да спре отлива на гласове към крайнодесните формации. Именно спорът как партията да се противопостави на нарастващата конкуренция вдясно е в основата на сблъсъка между двата лагера.

„Няма хегемон в полската десница. Трябва да се научим да си сътрудничим“, заяви Моравецки, като определи вътрешните спорове като конфликти в едно политическо семейство. Основният противник според него остава центристкото правителство на Доналд Туск.

Туск печели от войната в опозицията

Раздорът поставя „Право и справедливост“ в трудна позиция преди изборите през 2027 г. Ако Моравецки създаде отделна партия или парламентарен клуб, консервативният вот може да бъде разделен между няколко формации.

Това би улеснило управляващата Гражданска коалиция на Доналд Туск, която получава възможност да насочи вниманието към хаоса в основната опозиционна сила. „Файненшъл таймс“ оценява конфликта като политическа помощ за правителството в момент, когато самото то се сблъсква с вътрешни затруднения.

Решаващият въпрос вече не е дали в „Право и справедливост“ има разцепление, а дали то ще бъде превърнато във формална раздяла. До решение на дисциплинарния орган Моравецки и хората му остават в партията, но разполагат с необходимата парламентарна сила да поемат самостоятелен път.