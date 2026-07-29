Сензационно разкритие: Динозаврите са опечени живи като в тиган

Един от най-големите дебати в историята на науката е напът да бъде окончателно решен с шокиращо разкритие. Оказва се, че динозаврите не са измрели от бавен глад в продължение на десетилетия, а са били брутално опечени живи като в тиган само за час-два след падането на легендарния астероид Чиксулуб. Революционното изследване, публикувано от учени от американския университет „Пърдю“ в престижното списание Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, преобръща напълно досегашните ни представи за края на Крединия период.

Планетарно барбекю: 17 пъти над смъртоносната доза за човек

Новите компютърни симулации и геоложки анализи, ръководени от планетарния учен Брандън Джонсън, доказват нещо невиждано досега – при сблъсъка са се изпарили над 1000 кубични километра скали и земна маса. Този гигантски облак от супернагрят силикатен прах се е изстрелял в космоса и е обгърнал цялото земно кълбо.

Вместо просто да скрие слънцето, този фин прах е подействал като похлупак на тенджера. Той е уловил инфрачервената радиация и е превърнал атмосферата в гигантска фурна. Земните обитатели са получили термична радиация, която е 17 пъти по-мощна от 100% смъртоносната доза за съвременния човек. „Земята се е превърнала в най-голямото барбекю в историята“, категорични са изследователите.

Кой оцеля в огнения капан?

Ужасяващият топлинен импулс е бил толкова силен, че е възпламенил горите по целия свят едновременно. Дори най-гигантските и дебелокожи динозаври не са имали никакъв шанс да издържат на тази температура на открито.

Спасението в първите часове на Апокалипсиса е било възможно само по два начина:

Зариване дълбоко под земята в дупки и бърлоги.

Гмуркане в плитки води или дебел слой кал.

Това термодинамично различие обяснява защо малките бозайници и влечуги, които са можели да се крият под повърхността, са оцелели, за да наследят планетата, докато господарите на Земята са изчезнали в адски мъки за броени минути.

Химическо оръжие в небето

За тези единици, които по някакъв начин са преминали през първоначалното „печене“, кошмарът тепърва е предстоял. Професор Александрия Джонсън, експерт по облаците в „Пърдю“, алармира, че финият прах в атмосферата е бил с размер от едва 2,5 микрометра – точно колкото токсичните твърди частици от съвременните горски пожари.

Този прах е останал да виси в небето с години, прониквайки в белите дробове и кръвообращението на малкото оцелели създания, предизвиквайки масови задушавания и фатални хронични заболявания. Така нажеженият облак-убиец е затворил перфектния капан, заличавайки над 75% от живота на планетата.