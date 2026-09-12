Сензационно разкритие: Динозаврите са опечени живи като в тиган
Всичко чудовища са опечени живи, твърдят учените от университета "Пардю"
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Всичко чудовища са опечени живи, твърдят учените от университета "Пардю"
Принадлежи на титанозавър – един от най-големите динозаври, живели някога
Уникални разкрития за мезозойската ера
Палеонтолози пренаписват историята ни
Състезанието се провежда всяка година
Намериха фосили на древно животно
Учени попълниха дупка в историята
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Този екземпляр е един от най-пълните скелети
Изложба на аниматронни динозаври стана обект на вандалски прояви
Птиците са еволюирали от тероподните динозаври
Следи по зъбите им могат да разкрият с какво древните гигантски животни са се хранили
Това, което видях при вас, ще ме вдъхновява за новите филми и новите книги, които ще пиша, каза американският учен Стийв Брусати.
Гигантските стъпки достигат до метър
Древните птици вероятно са били плешиви
Находката е перфектна, твъртя археолозите
Космическият камък е паднал под фатален ъгъл
Интервю на италианската звезда Ал Бано разсмя хората на Ботуша и му навлече куп подигравки
Продължителността на денонощието през мезозойската ера е била 23 часа и 31 минути
Като дракон от приказка