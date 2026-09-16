Лавров обяви ново възможно място за преговори с Украйна. Близо е до България

Сърбия може да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната. Такава възможност допусна руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че всяка платформа може да бъде разгледана, ако е приемлива за всички участници.

Лавров направи изявлението си в Екатеринбург по време на Международния младежки фестивал. На въпрос дали Сърбия би могла да бъде място за преговори той посочи, че Москва е готова да обсъди различни варианти.

Руският външен министър заяви още, че Русия е готова както за двустранни разговори с Украйна, така и за тристранен формат с участието на САЩ. По думите му Москва не е прекратявала по своя инициатива започнали досега преговорни процеси.

От Беларус и Турция до Абу Даби

Като примери Лавров посочи преговорите между Русия и Украйна в Беларус и Турция през 2022 г., последвалите двустранни разговори в Женева и тристранните срещи с американско участие в Абу Даби.

Според руската страна всички тези процеси са били прекратени не по инициатива на Москва. Твърдението е позиция на руското правителство и не представлява независимо установен факт.

Изявлението идва на фона на нови сигнали за възможно възобновяване на преговорите. Украинският представител Кирило Буданов заяви на 12 септември, че Киев се подготвя за възобновяване на тристранните разговори през октомври.

Сърбия – възможна, но без решение

Лавров не посочи конкретна дата или договореност за провеждане на преговори в Сърбия. Белград е представен единствено като една от възможните платформи, ако бъде приемлива за всички страни.

Международният младежки фестивал в Екатеринбург се провежда от 11 до 17 септември и събира участници от различни държави.