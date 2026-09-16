Брюксел на нокти. Дипломатически гаф ли направи Урсула?  

Посещението на канадския премиер в Брюксел Марк Карни, който преди дни обяви, че започва преговори за „уникален съюз“ с Европейския съюз, вместо да се превърне в летящ старт на новото сътрудничество, стана поредния скандал, който разтърси Брюксел и този път замеси председателката на ЕК.

Урсула фон дер Лайен отказа да се срещна с премиера на Канада Марк Карни в Европейския парламент в Страсбург, гръмна Политико.

Изданието отбелязва, че Лайен е трябвало да се срещне с Карни на 15 септември, като след това канадският премиер е планирал да изслуша речта ѝ и да се обърне към Европейския парламент.

Вместо това Урсула предпочела да говори на пресконференция за безопасността на децата в Брюксел по това време.

Както европейски представители, така и евродепутати бяха шокирани от поведението й, наричайки го странно. В същото време белгийската депутатка от Европейския парламент Катлийн Ван Бремпт заяви, че това е "не само невъзпитано, но и неприемливо" , информира агенцията.

В резултат, срещата с Карни беше проведена днес.

Резонансът в ЕП

Дипломатическият гаф предизвика огромно напрежение в сърцето на Европа, защото по време на посещението на Карни се очакваше да е обявен мащабен план за сътрудничество между Канада и ЕС , включващ и Европейски съвет за отбрана, в който да се включат страни партньори извън съюза, включително Канада и Великобритания.

Двете страни трябва да подготвят и предстоящата среща на върха ЕС–Канада, която ще се проведе в Монреал на 29–30 октомври.

Търговският завой на Отава към Брюксел е продиктуван от усложнените отношения със САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп наложи тежки 50% мита върху ключови канадски стоки. Затова и още при пристигането си Марк Карни се пошегува, че „си носи химикалка и ще си води бележки“ по време на ключовата реч на Фон дер Лайен.

Програмата на Урсула фон дер Лайен се оказа обаче друга - да напусне Страсбург веднага след речта си в сряда и изобщо да не присъства на официалното обръщение на Марк Карни пред евродепутатите. От Европейската комисия оправдаха това решение с „предварително поети ангажименти“ в Брюксел, свързани с пресконференция за онлайн безопасността на децата.

Ситуацията бързо излезе извън рамките на обикновен протоколен гаф в Европейския парламент, който всъщност положи сериозни дипломатически усилия да доведе Карни в Страсбург и дори подготвя откриване на свое представителство в Канада. Затова и решението ѝ да си тръгне беше разчетено от тях като неуважение към усилията на законодателния орган.

Две скрити причини

Въпреки че официалното обяснение на Европейската комисия за отказа на срещата беше чисто техническо, международни анализатори и дипломатически източници разглеждат ситуацията през много по-дълбока призма, пише ВВС.

Първата причина за действията на Урсула е, че Канада зае изключително твърда, почти агресивна позиция срещу Доналд Тръмп. Отава не просто напусна търговските преговори, но и отвърна с реципрочни мита „долар за долар“ и влезе в открита икономическа война със САЩ.

В същото време ЕС се опитва да води много по-предпазлива политика спрямо Белия дом. Фон дер Лайен и нейният екип инвестираха огромни усилия в това да ограничат щетите от американските мита върху европейската икономика и да запазят работещ диалог с Тръмп.

Затова и прегръщане на Карни в Страсбург точно в този момент и демонстрирането на „трансатлантически съюз на недоволните от САЩ“ би изпратило сигнал на открита конфронтация към Вашингтон. Фон дер Лайен вероятно е искала да избегне ситуация, в която Брюксел изглежда така, сякаш застава на страната на Канада в нейния личен конфликт с Тръмп.

Нещо повече - Европа се намира в критичен момент, в който се опитва да позиционира себе си като водещ фактор в бъдещите преговори за прекратяване на войната в Украйна. За да има ЕС тежест пред Тръмп, който настоява за бързо решение на конфликта, Брюксел трябва да изглежда като стабилен, предвидим и прагматичен партньор, а не като инициатор на нови геополитически блокове срещу САЩ.

Едно твърде демонстративно сближаване с Канада по линия на отбраната и икономиката точно в седмицата на речта за състоянието на ЕС би могло да подкопае дипломатическите канали с Вашингтон, които са жизненоважни за бъдещата сделка за сигурността в Украйна.

Извън геополитиката с Тръмп, обаче много европейски кореспонденти подчертават и един по-прозаичен, но силен вътрешен мотив на Урсула, а това е битката за лидерство в самия ЕС.

Срещата на Марк Карни с евродепутатите беше организирана основно по инициатива на Европейския парламент и неговия председател Роберта Мецола. В Брюксел е публична тайна, че Фон дер Лайен ревниво пази външнополитическото представителство на ЕС като изключителен прерогатив на Комисията. Първоначалният ѝ отказ да присъства беше разчетен и като вътрешен сигнал към парламента, че външната политика на съюза се определя в нейната сграда в Брюксел.

В крайна сметка, Фон дер Лайен разбра, че шумът става по-опасен от потенциалното раздразнение на Тръмп. Натискът от държавите членки, които имат нужда от канадските суровини и втечнен газ, за да се откъснат напълно от Русия, принуди шефката на ЕК да смени курса в последната минута и да остане в Страсбург.