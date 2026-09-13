Урсула фон дер Лайен е в Гренландия. Финасира я с 200 милиона
Ще подпише и декларация за сигурност и сътрудничество между ЕС и Гренландия
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Ще подпише и декларация за сигурност и сътрудничество между ЕС и Гренландия
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Българските власти подозират, че смущението се дължи на намеса от Русия, каза говорител на ЕС