Урсула подгони Вучич! Тежко условие

Председателят на Европейската комисия поиска конкретни действия от Сърбия по пътя й към членство.

Урсула фон дер Лайен поиска от президента Вучич налагане на санкции на Русия и предприемане на реформи в момент, в който той е критикуван за потушаване на протестите срещу управлението си.

Сърбия е единствената държава в Европа, която не е наложила санкции на Москва за войната в Украйна. Въпреки че твърди, че целта на Белград е влизане в Съюза, Вучич задълбочи отношенията си с Русия и Китай. Фон дер Лайен e в Белград като част от обиколка на страните от Западните Балкани, които се стремят да се присъединят към Евросъюза.

“Г-н президент, сега е моментът Сърбия да се заеме с конкретните си задачи по присъединяването към нашия съюз. Първата ми точка е, че трябва да видим напредък по отношение на върховенството на закона, избирателната рамка и свободата на медиите. Знам, че тези реформи не са лесни, изискват търпение и издръжливост, трябва да обхванат всички части на обществото и политическия спектър, но си заслужават усилията”, сподели Фон дер Лайен.

По-късно през деня Фон дер Лайен пристигна в Скопие, където беше посрещната от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Мучунски.

„Тази следобед на летището в Скопие приветствах председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристигна като част от своята програма за Западните Балкани“, написа Мучунски във „Facebook.

