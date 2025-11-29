Драмата с Ербъс продължава! Проблем и със самолета на папата

Драмата с половината самолети на Ербъс, които се оказаха с технически проблем и спешно слизат на земята за поправка, вече стигна и до Ватикана.

Самолетът Airbus A320 на ITA Airways, с който папа Лъв XIV пътува в чужбина, също се нуждае от модификация поради технически проблем.

Това съобщи агенцията ANSA.

Пресслужбата на Светия престол уточни, че частта, необходима за отстраняване на повредата – монитор – се очаква да пристигне от Рим.

Папата пристигна на 27 ноември в Турция, а утре главата на Католическата църква се очаква да лети до Ливан.

Засега се твърди, че частта ще успее да пристигне навреме, за да може той да завърши това историческо пътуване.

Връщането на ватиканската делегация в Рим е насрочено за 2 декември.

Вече стана известно, че Ербъс спешно обновява софтуера на цялата серия A320. Причината е проблем, свързан с вредния ефект на слънчевата радиация върху ключови данни, необходими за безопасно управление на полета. Компанията обяви изтеглянето на почти половината от пътническите самолети от семейството A 320 поради установени дефекти.

