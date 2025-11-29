Изтеглят 6000 от най-ползваните самолети. Голям проблем за празниците

Airbus изтегля 6000 самолета A320 заради риск от повреда в управлението

Глобален ефект в разгара на празничния сезон

Европейският авиационен гигант Airbus обяви незабавна актуализация на софтуера на около 6000 самолета от семейството A320 – повече от половината от всички машини от този модел, летящи по света. Мярката е сред най-мащабните в историята на гражданската авиация и е предприета след инцидент през октомври, който повдигна сериозни въпроси за безопасността.

Инцидентът, който задейства глобалната акция

На 30 октомври полет на американската JetBlue от Канкун към Нюарк бе принуден да кацне аварийно в Тампа, Флорида. По време на полета самолетът внезапно започнал неконтролируемо да губи височина вследствие на повреда в системата за управление. Няколко пътници са пострадали и откарани в болница.

Разследването установява, че интензивна слънчева радиация е могла да увреди критични данни в системата за управление на полета, което да доведе до неправилни команди към елероните. Проблемът е свързан с конкретна версия на софтуера на бордовия компютър ELAC – основен модул, който регулира движенията на крилата по време на полет.

Обхватът: кратки ремонти за хиляди, по-дълги – за стотици

Според Airbus за около две трети от засегнатите самолети решението ще бъде бързо – връщане към по-стара, стабилна версия на софтуера. Това може да се извърши в рамките на часове.

При няколкостотин машини обаче ще се наложи подмяна на хардуер, което може да остави самолетите на земята със седмици.

Компанията признава, че пътниците и авиокомпаниите вероятно ще усетят оперативни смущения, особено в един от най-натоварените периоди на годината.

Какво означава за авиокомпаниите

Авиопревозвачите по света започнаха проверка на флотовете си още в първите часове след обявлението. В много компании досега не са отчетени сериозни нарушения, но предстои комплексна логистика: пренареждане на графици, осигуряване на резервни самолети и ускорен график за поддръжка.

A320 е най-разпространеният теснофюзелажен самолет в света – в експлоатация са над 11 000 машини от цялото семейство, включително 6440 от основния модел A320. Технологичните му нововъведения от края на 80-те години, сред които и въвеждането на джойстик вместо традиционното управление, го превърнаха в индустриален стандарт.

Какво е отражението в България

Българските летища засега не съобщават за масови отменени полети заради проблема. Превозвачите, които оперират у нас с A320, вече работят по актуализациите. Очаква се краткосрочни закъснения да са възможни, но не се предвиждат тежки смущения в разписанието.

Сигурността над всичко

Airbus подчертава, че мярката е превантивна: целта е да се елиминира дори минимален риск за безопасността. Европейската агенция за авиационна безопасност издава спешна директива, издържана на най-високите стандарти в индустрията.

Случаят напомня, че дори най-съвременните самолети остават уязвими към природни явления като слънчеви бури. Но също така показва и силата на системата за глобална авиационна сигурност – бърза реакция, координация и приоритет на човешкия живот.

