БАБХ отрече твърденията срещу д-р Ангел Мавровски, завежда дело за защита на името му

Българската агенция по безопасност на храните излезе с официална позиция по повод публикации в онлайн медии, свързани с ветеринарната практика на изпълнителния ѝ директор д-р Ангел Мавровски. От институцията заявяват, че разпространената информация е неоснователна и произтича от документ, който в момента се оспорва по съдебен ред поради данни за набедяване.

По случая вече е заведено дело с цел защита на доброто име на засегнатото лице и изясняване на фактите по надлежния ред. От агенцията подчертават, че въпросният документ е предмет на съдебна процедура и предстои съдът да се произнесе.

В позицията се посочва още, че през последните дни се наблюдават организирани опити за дискредитиране на екипа на министъра на земеделието и храните Иван Христанов. Според БАБХ са налице действия, насочени срещу нормалното функциониране на институциите.

Въпреки това от агенцията уверяват, че заедно с Министерството на земеделието и храните продължават да изпълняват своите законови правомощия и контролни функции в защита на обществения интерес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com