Ще се самоубива ли. София Андреева информира народа

"В следващите дни смятам да се покрия изцяло! Ако ме намерите самоубита, да знаете, че нямам такива намерения!". Това обяви София Андреева - майката на Валери, който е близък до Иво Калушев и преди години е подал сигнал за сексуално насилие от страна на "ламата".

Жената е категорична, че в случая "Петрохан" не става въпрос за самоубийства, а и дори обяснява защо мисли така.

"Когато говорих с полицаите, им казах, че не биха се самоубили по този начин. Ако са искали да се самоубият, има други начини.

Те практикуваха будистката практика "пхова" и няма как просто да хванат пистолетите и да се застрелят", споделя Андреева, цитирана от "България Днес", и добавя, че е запозната с дадената практика, както и с будизма като цяло.

"Аз също бях тръгнала да правя тази практика, но все я отлагах и така и не съм стигнала до нея. Иво Калушев казваше, че един дисциплиниран човек може да научи тази практика за 20 дни.

Тези хора го практикуваха това нещо и е много невероятно да вземат да се изпозастрелят. Аз знам, че не са се самоубили, защото няма полза да го правят този сеир.

"Спрях да гледам новини, спрях да гледам клипове, защото всичко ме отвращава. Нямам доверие на никого.

На всеки му се подава удобна информация! На кого да вярвам? На полицията ли? На ДАНС ли? Няма на кого да се вярва в тази държава, всеки брани нечии интереси и това е.

Какво още прави там полицията и защо нищо не казва за тунела? Изследват ли го, или го зазиждат?

Тунелът обяснява много странни неща. Как тия мъжаги се оставиха да ги убият. Обяснява защо полицията продължава да варди, при положение че случаят е приключен", майката на Вал е категорична, че има нещо гнило в цялата история.

