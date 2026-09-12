Ще се самоубива ли. София Андреева информира народа
Какво ще прави в следващите дни
Следете всички новини, анализи и коментари за Андреева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво ще прави в следващите дни
Според нея рейндъжрите искали да помагат
За да се стигне до там... за мен, лудостта не идва за един миг – човек с нормално психично състояние не може да извърши това. По този начин бившият зд...
София. Вече бившият министър на здравеопазването д-р Таня Андреева предаде поста си на новия министър в служебното правителство д-р Мирослав Ненков на...
София. От вчера с акт на министър Таня Андреева се променя редът в дейността на Фонда за лечение на деца като се закрива общественият съвет към Фонда....
ГЕРБ с ултиматум, отиват на работа, ако внесат точката тази седмица Актуализацията на бюджета на здравната каса ще се разгледа от правителството, ста...
София. „Работим за увеличаване на заплатите, те ще се вдигат всяка година. По публичната инвестиционна програма 20 милиона лева до края на годината ще...
Бургас. Повишен контрол и законодателни промени, които да гарантират ясни правила, са мерките, с които здравно министерство възнамерява да спре течове...
Държавата ще прибира 70% от печалбата им
София. „Новият метод със сигурност няма да доведе до щета за пациентите, но ще бъде трудно за лечебните заведения. Те ще трябва по-коректно да си план...
София. Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева смята да заведе дело за клевета срещу депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова. Това обяви на пре...
София. Имам информация, че д-р Станкова смята да се оттегли от Фонда за лечение на деца. Това заяви здравният министър Андреева в интервю за БНР. ...
София. Новият национален консултант по трансплантология Любомир Спасов е ценен с административния си опит и контактите в международен план. Това заяви...
София. Контролът върху здравната система ще бъде засилен, за да може да се подобри финансовото състояние на Националната здравноосигурителна каса. Съ...
София. Назначена е проверка на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив заради смъртта на бебе преди дни, обяви пред журналисти министърът на здравеопазването Та...
Габрово. Системата за връзка между кръвните центрове в страната трябва да стане максимално бързо и вероятно ще е готова през следващата година. Това з...
В писмото, което са получили директорите на болници, е допусната техническа грешка
Скоро ще започне остойностяване на медицинските услуги, за да е ясно какво може да си позволи да плаща касата
София. Около 1,2 милиона души е броят на хората без здравни осигуровки, по последна информация от Националната агенция по приходите. Това каза пред жу...
София. Близо 30 души бяха освободени от здравното министерство за два дни, научи "Стандарт". Половината от тях са получили предупреждение за напускане...