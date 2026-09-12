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Андреева уволни 30 чиновници

Андреева уволни 30 чиновници

София. Близо 30 души бяха освободени от здравното министерство за два дни, научи "Стандарт". Половината от тях са получили предупреждение за напускане...

29 юли | 19:37
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