Китайския Нострадамус направи 5 разтърсващи предсказания за 2027 г.

Военна повинност за младежите, Националната гвардия по улиците, масови вълнения и икономика, която се срива под тежестта на продължителна война. Това е мрачната картина за Съединените щати през 2027 г., която рисува Цзян Сюецин - китайско-канадски преподавател и бивш журналист, добил популярност в интернет като „китайския Нострадамус“. Петте му прогнози бяха представени от Metro, но самият Сюецин прави важно уточнение - той не е ясновидец и не твърди, че бъдещето е предварително написано.

Прогнозите му са опит да свърже няколко вече видими процеса - войната с Иран, разрастването на имиграционните служби, политическото разделение в Америка, напрежението около изборите и икономическите последствия от продължителен военен конфликт.

„Не казвам, че колапсът е гарантиран. Казвам, че съставките се виждат“, обяснява Сюецин в свой анализ за 2027 г.

ICE става още по-могъща

Сюецин очаква през 2027 г. Доналд Тръмп да даде още по-голяма роля на Службата за имиграция и митнически контрол - ICE. Агенцията вече е в центъра на твърдата имиграционна политика на администрацията и операциите й предизвикват протести и остри политически сблъсъци в редица американски градове.

Тук прогнозата му стъпва върху действителна тенденция. ICE значително увеличи операциите си през втория мандат на Тръмп. Само през юли са извършени близо 50 000 ареста, а през август броят им достига около 51 000, според публикувани през последните дни данни.

Сюецин отива много по-далеч и прогнозира, че ICE постепенно ще се превърне в структура с много по-широко присъствие по американските улици. В собствената му система за проследяване на прогнозите дори фигурира сценарий бюджетът на службата да достигне 90 млрд. долара през периода 2026-2028 г.

Той допуска и разполагане на Националната гвардия в големите градове при евентуални тежки икономически и обществени сътресения. Подобен сценарий вече не звучи напълно абстрактно - администрацията на Тръмп използва Националната гвардия в американски градове, макар част от тези действия да се сблъскаха със съдебни пречки.

Всички съставки за гражданска война

Това е най-драматичната от прогнозите му, но и тази, която най-лесно може да бъде разбрана погрешно. Сюецин не очаква две армии да се изправят една срещу друга и да започнат класическа гражданска война за контрол над Вашингтон.

Под „гражданска война“ той разбира продължителен период на протести, бунтове, сблъсъци и насилие - нещо, което определя като „конфликт с ниска интензивност“. Според него комбинацията от силно политическо разделение, икономически трудности, разширени действия на федералните служби и евентуална военна мобилизация може да създаде условия за широко обществено недоволство.

„Една нация може да преживее война, ако вярва на лидерите си. Може да преживее трудности, ако хората вярват, че жертвите се споделят. Но когато доверието изчезне, всяка криза става по-голяма от самата себе си“, е логиката зад сценария му.

Това остава спекулативна прогноза, а не доказателство, че подобен развой действително предстои.

18-годишни в армията - най-стряскащото предсказание

Третата прогноза е за връщане на наборната военна служба. Сюецин смята, че продължителната война с Иран може да доведе Съединените щати до недостиг на необходимия военен ресурс и в крайна сметка до призоваване на млади хора.

На страницата Predictive History прогнозата му е формулирана пределно драматично: САЩ ще използва сухопътни войски в Иран и това ще наложи национална мобилизация, включително на мъже от 18-годишна възраст.

В по-късните си прогнози той става още по-конкретен - очаква автоматичната регистрация за набор да бъде разширена за американците между 18 и 26 години, ако сухопътната война се разгърне.

Засега това е само негов сценарий. Няма въведена всеобща наборна служба в САЩ.

Но самият Сюецин смята, че подготовката за подобна стъпка може да започне много преди първите наборници да бъдат изпратени във военни части - със законови промени, регистрационни процедури и политическа подготовка на обществото.

Изборите през ноември могат да донесат изненада

Четвъртото му предупреждение е свързано с междинните избори през ноември 2026 г., които ще определят контрола върху Конгреса.

Сюецин прогнозира, че вотът „няма да мине така, както хората очакват“. Той не твърди, че изборите ще бъдат отменени, но обръща внимание на ожесточения спор около правилата за регистрация и гласуване.

Особено внимание отделя на SAVE America Act - законопроект, който изисква документално доказателство за американско гражданство при регистрация и по-строги правила за удостоверяване на самоличността на избирателите.

Тук има важно развитие след първоначалните му коментари. Камарата на представителите вече одобри версия на закона през февруари 2026 г., но към септември той остава блокиран в Сената, където републиканците нямат необходимите гласове, за да го прокарат.

Самият Сюецин смята, че независимо кой ще спечели междинния вот, изборите няма непременно да променят голямата посока на американската политика.

В неговите най-нови прогнози вече има и по-конкретна версия - демократите да вземат Камарата на представителите, но републиканците да запазят Сената. Това обаче също е негова прогноза, а не социологически резултат.

Най-мрачният сценарий - срив на икономиката

Последната прогноза свързва всички останали. Според Сюецин истинската опасност ще дойде, ако Съединените щати навлязат в продължителна сухопътна война с Иран, която се проточи четири или пет години.

„Ако Америка влезе в Иран със сухопътни войски, ако това продължи четири или пет години, ако Америка загуби тази война, това ще означава колапс на американската икономика“, казва той, цитиран от Metro.

Войната с Иран вече е сериозен политически и икономически въпрос в САЩ, а Тръмп защитава курса си на фона на растящите цени на горивата и напрежението преди междинните избори.

Сюецин обаче стига още по-далеч. Според него американски срив при подобна война би имал световни последствия и би могъл да повлече след себе си глобалната икономика.

Точно тук прогнозата му става най-смела и най-трудна за проверка. Няма икономически консенсус, че подобен колапс е неизбежен, а развитието зависи от огромен брой фактори - продължителността и мащаба на войната, цената на петрола, държавния дълг, лихвите и реакцията на финансовите пазари.

Самият „китайски Нострадамус“ всъщност оставя врата за съвсем различен изход. Той не твърди, че петте събития непременно ще се случат, а че ако се наслагат едно върху друго, могат да създадат опасна верижна реакция.